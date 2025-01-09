Менее тысячи человек подписали петицию за отставку мэра Красноярска

Posted 9 января, 10:39
Published 9 января, 10:39
Modified 9 января, 11:06
Updated 9 января, 11:06
Ее создал депутат горсовета Вячеслав Дюков 25 декабря. Как указал депутат, сбор подписей заканчивается сегодня, 9 января. На момент публикации новости за отставку Логинова проголосовали 864 пользователя.
Как рассказал на своей странице во «Вконтакте» Дюков, у него была надежда, что его поддержат хотя бы десять тысяч человек. Больше легальных способов отстранить главу города от должности у него нет, заявляет депутат.
«Мною, как законопослушным гражданином, уважающим власть как институт, и как последовательным в своих поступках на основе моих жизненных взглядов человеком, использованы все возможные пути в рамках закона по досрочной отставке Логинова. Конечно, есть еще всевозможные акции протеста (типа митингов) или акты гражданского неповиновения (забастовки и т. п.), однако считаю (несмотря на провокационные предложения некоторых личностей), что такое неприемлемо и крайне вредно для города, края и всей страны в принципе», — написал Дюков.
По его мнению, такой низкий результат вызван тем, что люди не доверяют местной власти.
«Дело не в новогодних праздниках (как мне говорят политологи), и не в том, что, как мне сообщали очень многие, люди боятся открыто выражать свое мнение. Безусловно, какое-то значение и то и другое имело, т. к. абсолютно реально, но не думаю, что решающее.
Мое мнение — все мы, кто представляет сейчас для людей местную власть в Красноярске (что работники администрации города, что городские депутаты), до того обрыдли и надоели людям бесконечно и ежедневно исходящими от нас примерами наглой коррупции, злоупотреблений властью, „шкурных“ сговоров, препятствования нашим предпринимателям в НТО их предпринимательской деятельности, чванства, позорного „морализаторства“ по отношению к людям, вранья, равнодушия, безответственности, предательства интересов жителей, что во всю эту нашу „мышиную возню“ во власти уже никто не верит, люди уже не надеются на правду и справедливость от местной власти, сами в нынешних условиях надеются лишь на себя, а никак уж не на нас… Жаль, что во всей России, именно красноярская власть стала примером „деградации доверия“ к ней людей».