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Posted 9 января, 10:39

Published 9 января, 10:39

Modified 9 января, 11:06

Updated 9 января, 11:06

Менее тысячи человек подписали петицию за отставку мэра Красноярска

Менее тысячи человек подписали петицию за отставку мэра Красноярска

9 января 2025, 10:39
Фото: Владислав Логинов.
Онлайн-петицию за отставку мэра Красноярска Владислава Логинова подписали меньше тысячи пользователе за 15 дней.

Ее создал депутат горсовета Вячеслав Дюков 25 декабря. Как указал депутат, сбор подписей заканчивается сегодня, 9 января. На момент публикации новости за отставку Логинова проголосовали 864 пользователя.

Фото: change.org

Как рассказал на своей странице во «Вконтакте» Дюков, у него была надежда, что его поддержат хотя бы десять тысяч человек. Больше легальных способов отстранить главу города от должности у него нет, заявляет депутат.

«Мною, как законопослушным гражданином, уважающим власть как институт, и как последовательным в своих поступках на основе моих жизненных взглядов человеком, использованы все возможные пути в рамках закона по досрочной отставке Логинова. Конечно, есть еще всевозможные акции протеста (типа митингов) или акты гражданского неповиновения (забастовки и т. п.), однако считаю (несмотря на провокационные предложения некоторых личностей), что такое неприемлемо и крайне вредно для города, края и всей страны в принципе», — написал Дюков.

По его мнению, такой низкий результат вызван тем, что люди не доверяют местной власти.

«Дело не в новогодних праздниках (как мне говорят политологи), и не в том, что, как мне сообщали очень многие, люди боятся открыто выражать свое мнение. Безусловно, какое-то значение и то и другое имело, т. к. абсолютно реально, но не думаю, что решающее.

Мое мнение — все мы, кто представляет сейчас для людей местную власть в Красноярске (что работники администрации города, что городские депутаты), до того обрыдли и надоели людям бесконечно и ежедневно исходящими от нас примерами наглой коррупции, злоупотреблений властью, „шкурных“ сговоров, препятствования нашим предпринимателям в НТО их предпринимательской деятельности, чванства, позорного „морализаторства“ по отношению к людям, вранья, равнодушия, безответственности, предательства интересов жителей, что во всю эту нашу „мышиную возню“ во власти уже никто не верит, люди уже не надеются на правду и справедливость от местной власти, сами в нынешних условиях надеются лишь на себя, а никак уж не на нас… Жаль, что во всей России, именно красноярская власть стала примером „деградации доверия“ к ней людей».
  • В конце августе Дюков впервые попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее.
  • В мэрии отвечали, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову ответили, что оснований для отставки Логинова нет.
  • В начале декабря Дюков вновь попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Все из-за уголовных дел против экс-чиновников. Однако на это заявление ответов не последовало.
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