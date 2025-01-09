Обвиняемый в убийстве красноярского борца не помнит, из-за чего зарезал его

Инцидент произошел вечером 1 января. По версии следствия, Антон Якименко выпивал в компании четверых знакомых в доме на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомым Виталием произошла ссора. В итоге тот молодой человек схватил нож и несколько раз ударил Якименко. От полученных ранений парень скончался на месте.