Обвиняемый в убийстве красноярского борца не помнит, из-за чего зарезал его

Posted 9 января, 03:55
Published 9 января, 03:55
Modified 9 января, 11:16
Updated 9 января, 11:16
Инцидент произошел вечером 1 января. По версии следствия, Антон Якименко выпивал в компании четверых знакомых в доме на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомым Виталием произошла ссора. В итоге тот молодой человек схватил нож и несколько раз ударил Якименко. От полученных ранений парень скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемого арестовали, но он не стал давать показания.
Момент убийства сняли на видео. В телеграм-каналах опубликовали фрагменты. На них двое молодых людей кричат на Якименко, один хватает его. Затем есть кадр, как спортсмен падает весь в крови, в это время кричит девушка.
Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, обвиняемый признал свою вину в убийстве Антона Якименко.
«Обвиняемый не помнит, из-за чего именно совершил преступление. По его словам, они ругались, обзывали друг друга. Однако четко назвать причину убийства он не может».
В ведомстве объяснили, что Виталий и Антон Якименко находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее знакомые убитого рассказали ТВК, что обвиняемый якобы пытался надругаться над подростками, а спортсмен пытался его остановить, после чего между приятелями завязалась драка.
Однако в региональном следкоме корреспонденту «ПМ» сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Дело в том, что подростков в тот вечер в доме не было.
На сайте федерации спортивной борьбы России опубликовано несколько новостей об Антоне Якименко с 2012 по 2017 год.
Спортсмен выиграл международный турнир по вольной борьбе среди кадетов на призы Бувайсара Сайтиева. Кроме того, Якименко является призером других соревнований.