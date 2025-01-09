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Posted 9 января, 03:55

Published 9 января, 03:55

Modified 9 января, 11:16

Updated 9 января, 11:16

Обвиняемый в убийстве красноярского борца не помнит, из-за чего зарезал его

Обвиняемый в убийстве красноярского борца не помнит, из-за чего зарезал его

9 января 2025, 03:55
Фото: соцсети.
Появились новые подробности в деле об убийстве красноярского спортсмена Антона Якименко. Обвиняемый в убийстве признал свою вину.

Инцидент произошел вечером 1 января. По версии следствия, Антон Якименко выпивал в компании четверых знакомых в доме на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомым Виталием произошла ссора. В итоге тот молодой человек схватил нож и несколько раз ударил Якименко. От полученных ранений парень скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемого арестовали, но он не стал давать показания.

Момент убийства сняли на видео. В телеграм-каналах опубликовали фрагменты. На них двое молодых людей кричат на Якименко, один хватает его. Затем есть кадр, как спортсмен падает весь в крови, в это время кричит девушка.

Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, обвиняемый признал свою вину в убийстве Антона Якименко.

«Обвиняемый не помнит, из-за чего именно совершил преступление. По его словам, они ругались, обзывали друг друга. Однако четко назвать причину убийства он не может».

В ведомстве объяснили, что Виталий и Антон Якименко находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее знакомые убитого рассказали ТВК, что обвиняемый якобы пытался надругаться над подростками, а спортсмен пытался его остановить, после чего между приятелями завязалась драка.

Однако в региональном следкоме корреспонденту «ПМ» сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Дело в том, что подростков в тот вечер в доме не было.

На сайте федерации спортивной борьбы России опубликовано несколько новостей об Антоне Якименко с 2012 по 2017 год.

Спортсмен выиграл международный турнир по вольной борьбе среди кадетов на призы Бувайсара Сайтиева. Кроме того, Якименко является призером других соревнований.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Убийство#СК#Уголовное дело
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