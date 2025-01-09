Песня красноярской группы прозвучала в сериале с Юрием Стояновым

Posted 9 января, 06:17
Published 9 января, 06:17
Modified 9 января, 06:17
Updated 9 января, 06:17
Российский сериал вышел на одной из стриминговых платформ. Главную роль там исполняет Юрий Стоянов.
Песню красноярской группы «Твое далеко» можно услышать в финале 8-й серии. В сериале прозвучала композиция «Постой», которая стала частью альбома «Мне кажется».
Сюжет сериала повествует о пенсионере, который перечислил крупную сумму аферисту. Главный герой решает самостоятельно во всем разобраться и привлекает к расследованию свою внучку.