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Posted 9 января, 06:17

Published 9 января, 06:17

Modified 9 января, 06:17

Updated 9 января, 06:17

Песня красноярской группы прозвучала в сериале с Юрием Стояновым

Песня красноярской группы прозвучала в сериале с Юрием Стояновым

9 января 2025, 06:17
Фото: vk.com/tvoedaleko.
Одна из композиций красноярской группы «Твое далеко» прозвучала в новом российском сериале «Мамонты» (16+), посвященному борьбе с кибермошенниками.

Российский сериал вышел на одной из стриминговых платформ. Главную роль там исполняет Юрий Стоянов.

Песню красноярской группы «Твое далеко» можно услышать в финале 8-й серии. В сериале прозвучала композиция «Постой», которая стала частью альбома «Мне кажется».

Сюжет сериала повествует о пенсионере, который перечислил крупную сумму аферисту. Главный герой решает самостоятельно во всем разобраться и привлекает к расследованию свою внучку.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музыка#Сериал#Песня#Группа
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