Превышение в 10 раз: в минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы во время НМУ

Posted 9 января, 05:01
Published 9 января, 05:01
Modified 9 января, 05:49
Updated 9 января, 05:49
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 6 января до 19:00 8 января. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк публиковала данные о превышениях ПДК.
Самое высокое превышение фиксировали в Солнечном: 7 и 8 января посты выявили превышения по сероводороду в 8,3 раза и в 9,4 раза соответственно. Кроме того, там фиксировали разовые и среднесуточные превышения в 1-2 раза по диоксиду серы, взвешенным частицам, оксиду углерода.
В Северном фиксировали превышение среднесуточной ПДК по диоксиду азота в 3 раза, по взвешенным частицам — в 2,6 раза.
В Кировском фиксировали превышение среднесуточной ПДК по взвешенным частицам в 2,7 раза. Выявили также превышение разовой ПДК по сероводороду в 1,9 раза.
Превышения ПДК в 1-2 раза также фиксировали посты наблюдения:
Как минимум два дня подряд Красноярск занимал первое место в рейтинге российских городов с самым загрязненным воздухом.