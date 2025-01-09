Превышение в 10 раз: в минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы во время НМУ

Самое высокое превышение фиксировали в Солнечном: 7 и 8 января посты выявили превышения по сероводороду в 8,3 раза и в 9,4 раза соответственно. Кроме того, там фиксировали разовые и среднесуточные превышения в 1-2 раза по диоксиду серы, взвешенным частицам, оксиду углерода.