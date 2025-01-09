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Posted 9 января, 05:01

Published 9 января, 05:01

Modified 9 января, 05:49

Updated 9 января, 05:49

В воздухе Красноярска зафиксировали превышение опасных веществ в 10 раз

Превышение в 10 раз: в минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы во время НМУ

9 января 2025, 05:01
Фото: prmira.ru.

В воздухе Красноярска зафиксировали превышение опасных веществ в 10 раз

Датчики минэкологии фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска в период действия режима «черного неба». Один из постов выявил десятикратное превышение нормативов.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 6 января до 19:00 8 января. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк публиковала данные о превышениях ПДК.

Самое высокое превышение фиксировали в Солнечном: 7 и 8 января посты выявили превышения по сероводороду в 8,3 раза и в 9,4 раза соответственно. Кроме того, там фиксировали разовые и среднесуточные превышения в 1-2 раза по диоксиду серы, взвешенным частицам, оксиду углерода.

В Северном фиксировали превышение среднесуточной ПДК по диоксиду азота в 3 раза, по взвешенным частицам — в 2,6 раза.

В Кировском фиксировали превышение среднесуточной ПДК по взвешенным частицам в 2,7 раза. Выявили также превышение разовой ПДК по сероводороду в 1,9 раза.

Превышения ПДК в 1-2 раза также фиксировали посты наблюдения:

  • в Покрове по взвешенным частицам;
  • в Ветлужанке по оксиду углерода и оксиду азота;
  • в Черемушках по диоксиду азота и взвешенным частицам.

Как минимум два дня подряд Красноярск занимал первое место в рейтинге российских городов с самым загрязненным воздухом.

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#Владислав Савончик#Красноярск#НМУ#Загрязнение воздуха#ПДК
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