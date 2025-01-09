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Posted 9 января, 05:57

Published 9 января, 05:57

Modified 9 января, 05:59

Updated 9 января, 05:59

Публикуем редкие и популярные имена, которые красноярцы давали детям с начала года

Публикуем редкие и популярные имена, которые красноярцы давали детям с начала года

9 января 2025, 05:57
Фото: www.freepik.com.
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей с начала 2025 года.

По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае оказались: Искандр, Халид, Демид и Артемий. Популярными стали имена Иван и Тимофей — так назвали по четыре ребенка, Александр — 3, Андрей и Григорий — по 2.

Самыми редкими женскими именами стали — Лиана, Разия, Амарсана и Оливия. А чаще всего девочек называли Аринами — 4 ребенка, Есениями — 3, Майями и Евангелинами — 2.

  • За первые часы нового года в роддомах Красноярска на свет появились 11 детей: 6 девочек и 5 мальчиков.
  • Первым новорожденным в 2025 году в городе стала девочка. Она появилась на свет в роддоме №1 в 1:08. Ее вес при рождении составил 3700 граммов.
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