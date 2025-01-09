Публикуем редкие и популярные имена, которые красноярцы давали детям с начала года

По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае оказались: Искандр, Халид, Демид и Артемий. Популярными стали имена Иван и Тимофей — так назвали по четыре ребенка, Александр — 3, Андрей и Григорий — по 2.