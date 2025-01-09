Публикуем редкие и популярные имена, которые красноярцы давали детям с начала года

Posted 9 января, 05:57
Published 9 января, 05:57
Modified 9 января, 05:59
Updated 9 января, 05:59
По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае оказались: Искандр, Халид, Демид и Артемий. Популярными стали имена Иван и Тимофей — так назвали по четыре ребенка, Александр — 3, Андрей и Григорий — по 2.
Самыми редкими женскими именами стали — Лиана, Разия, Амарсана и Оливия. А чаще всего девочек называли Аринами — 4 ребенка, Есениями — 3, Майями и Евангелинами — 2.