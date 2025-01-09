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Posted 9 января, 06:24

Published 9 января, 06:24

Modified 9 января, 06:27

Updated 9 января, 06:27

Разборки со стрельбой из-за девушек устроили на остановке в Красноярске

Разборки со стрельбой из-за девушек устроили на остановке в Красноярске

9 января 2025, 06:24
Фото: МВД 24.
Мужчины устроили стрельбу утром 7 января на остановке в красноярском Солнечном. Участники потасовки заявили, что конфликт произошел из-за дам.

Сообщение о звуках пальбы на остановке «Снегири» на улице 60 лет Образования СССР стали поступать в полицию от обеспокоенных жителей с утра. На место выехали полицейские.

Участников разборок нашли в ближайшем кафе. Ими оказались парни 18, 21 и 27 лет. Полицейские изъяли видеорегистратор, травматический пистолет и охолощенный револьвер, из которого и производились выстрелы на остановке.

Полицейские установили, что между подозреваемыми и ранее не знакомым им посетителем кафе произошел конфликт «на фоне возникших личных неприязненных отношений». На допросе участники конфликта сообщили, что все произошло из-за девушек.

Видео: МВД 24.

Против владельца травматического пистолета собрали материал за нарушение правил хранения оружия (статья 20.8 КоАП РФ). Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы. Подробности происшествия устанавливаются.

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