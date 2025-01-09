С 18 января в Красноярске снова изменится маршрут автобуса №81

Posted 9 января, 08:57
Published 9 января, 08:57
Modified 9 января, 10:57
Updated 9 января, 10:57
С 18 января автобусы маршрута №81 перестанут заезжать на остановку «Агротерминал». Автобусы будут следовать с Воронова по Ястынской, не заезжая на улицы Гайдашовка и Полигонная.
Всего из маршрута будут исключены 5 остановок — «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал». Появится одна новая остановка «улица Водопроводная» по улице Ястынская в прямом и обратном направлении.
Решение об изменении маршрута принято в связи с низким пассажиропотоком. Маршрут №81 обслуживает частный коммерческий перевозчик ООО «Сирена».
«Перевозка пассажиров с заездом на улицы Гайдашовка и Полигонная для предприятия оборачивалась убытками. Из-за заторовых ситуаций на улице Гайдашовка при обслуживании маршрута автобусы также испытывали сложности с соблюдением интервалов движения», — заявили в мэрии.
Как заявили в мэрии, у жителей, которые пользовались исключенными из маршрута остановками, есть альтернатива — автобусы №7 и №65.