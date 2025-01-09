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Posted 9 января, 08:57

Published 9 января, 08:57

Modified 9 января, 10:57

Updated 9 января, 10:57

С 18 января в Красноярске снова изменится маршрут автобуса №81

С 18 января в Красноярске снова изменится маршрут автобуса №81

9 января 2025, 08:57
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске изменится схема движения маршрута №81, сообщили в мэрии.

С 18 января автобусы маршрута №81 перестанут заезжать на остановку «Агротерминал». Автобусы будут следовать с Воронова по Ястынской, не заезжая на улицы Гайдашовка и Полигонная.

Всего из маршрута будут исключены 5 остановок — «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал». Появится одна новая остановка «улица Водопроводная» по улице Ястынская в прямом и обратном направлении.

Фото: мэрия Красноярска

Решение об изменении маршрута принято в связи с низким пассажиропотоком. Маршрут №81 обслуживает частный коммерческий перевозчик ООО «Сирена».

«Перевозка пассажиров с заездом на улицы Гайдашовка и Полигонная для предприятия оборачивалась убытками. Из-за заторовых ситуаций на улице Гайдашовка при обслуживании маршрута автобусы также испытывали сложности с соблюдением интервалов движения», — заявили в мэрии.

Как заявили в мэрии, у жителей, которые пользовались исключенными из маршрута остановками, есть альтернатива — автобусы №7 и №65.

  • В октябре 2024 года схему маршрута уже меняли. С 19 октября автобусы №81 доезжают до конечной «Сибирский элемент» только рано утром и вечером. В остальное время — до остановки «Русал». Изменить схему движения решили после жалоб перевозчика, который назвал маршрут убыточным.
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