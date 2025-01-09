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Posted 9 января, 01:01

Published 9 января, 01:01

Modified 9 января, 11:12

Updated 9 января, 11:12

Для красноярцев началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году

Стартовала самая короткая рабочая неделя в 2025 году

9 января 2025, 01:01
Фото: 1MI.

Для красноярцев началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году

Сегодня, 9 января, для жителей Красноярского края и других россиян началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году.

Она продлится всего дня — 9 и 10 января. Затем снова наступят выходные — 11 и 12 января, которые выпадают на субботу и воскресенье соответственно.

Следующая короткая рабочая неделя ожидается лишь на майские праздники. В 2025 году выпадет по четыре выходных дня. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

После этого четыре выходных дня будем отдыхать по случаю Дня России — с 12 по 15 июня. Затем выходные ожидаются в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Праздники#Красноярский край#Россия#Выходные#2025
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