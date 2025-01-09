Стартовала самая короткая рабочая неделя в 2025 году

Posted 9 января, 01:01
Published 9 января, 01:01
Modified 9 января, 11:12
Updated 9 января, 11:12
Она продлится всего дня — 9 и 10 января. Затем снова наступят выходные — 11 и 12 января, которые выпадают на субботу и воскресенье соответственно.
Следующая короткая рабочая неделя ожидается лишь на майские праздники. В 2025 году выпадет по четыре выходных дня. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
После этого четыре выходных дня будем отдыхать по случаю Дня России — с 12 по 15 июня. Затем выходные ожидаются в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.