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Posted 9 января, 09:31

Published 9 января, 09:31

Modified 9 января, 09:33

Updated 9 января, 09:33

В Красноярск идут небольшие морозы, а потом оттепель. Прогноз от синоптика

В Красноярск идут небольшие морозы, а потом оттепель. Прогноз от синоптика

9 января 2025, 09:31
Фото: prmira.ru.
В Красноярск после небольших морозов придет потепление до 0. Об этом «ПМ» рассказал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В ночь на пятницу, 10 января, в Красноярске прогнозируется от -16 до -18, днем около -8…-10 градусов.

«11 января ночью будет -12…-14, к утру потеплеет до -4…-6 градусов. В дневные часы температура воздуха составит около -2…-4 градуса. В ночь на воскресенье, 12 января, прогнозируется -6…-8, днем около -4…-6 градусов. 13 и 14 января в ночные часы температура воздуха будет в пределах -13…-17 градусов.

Днем 13 января будет от -10 до -12, 14 января — в районе -4 градусов. В среду, 15 января, ночью в Красноярске прогнозируется около -4, днем — от 0 до -2 градусов».

С 11 по 15 января в Красноярске ожидается небольшой снег. 14 и 15 января в городе поднимется ветер до 15-18 м/с.

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