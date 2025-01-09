В Красноярск идут небольшие морозы, а потом оттепель. Прогноз от синоптика

Posted 9 января, 09:31
Published 9 января, 09:31
Modified 9 января, 09:33
Updated 9 января, 09:33
В ночь на пятницу, 10 января, в Красноярске прогнозируется от -16 до -18, днем около -8…-10 градусов.
«11 января ночью будет -12…-14, к утру потеплеет до -4…-6 градусов. В дневные часы температура воздуха составит около -2…-4 градуса. В ночь на воскресенье, 12 января, прогнозируется -6…-8, днем около -4…-6 градусов. 13 и 14 января в ночные часы температура воздуха будет в пределах -13…-17 градусов.
Днем 13 января будет от -10 до -12, 14 января — в районе -4 градусов. В среду, 15 января, ночью в Красноярске прогнозируется около -4, днем — от 0 до -2 градусов».
С 11 по 15 января в Красноярске ожидается небольшой снег. 14 и 15 января в городе поднимется ветер до 15-18 м/с.