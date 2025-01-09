prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 11:32

Published 9 января, 11:32

Modified 9 января, 11:34

Updated 9 января, 11:34

В Красноярске рядом с ТРК «Комсомолл» собираются построить пятизвездочный отель

В Красноярске рядом с ТРК «Комсомолл» собираются построить пятизвездочный отель

9 января 2025, 11:32
Фото: investkrsk.ru.
В Красноярске планируют построить пятизвёздочный гостиничный комплекс «Енисейская Сибирь» на берегу Енисея.

Под гостиницу отдали территорию в 2,3 га рядом с Енисеем. Приказ на разработку документации по планировке территории еще в конце декабря подписал краевой минстрой.

Фото: yandex.com/maps

Судя по документам, комплекс построят за счет инвестора. Заказчиком выступает краевое Агентство по туризму.

Строительство первого в крае пятизвездочного отеля ранее анонсировала Корпорация развития «Енисейская Сибирь». По плану, в гостиничном комплексе будут отель, парковка и офисно-деловой центр. Построить все планируют к 2026 году.

Читайте также:
В Красноярском крае построят четырехзвездочный отель за 200 миллионов рублейНа Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереейКрасноярцы высказались против введения туристического налога в городе
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Туризм#Енисей#Строительство#Отель#Гостиница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика