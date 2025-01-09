В Красноярске рядом с ТРК «Комсомолл» собираются построить пятизвездочный отель

Posted 9 января, 11:32
Published 9 января, 11:32
Modified 9 января, 11:34
Updated 9 января, 11:34
Под гостиницу отдали территорию в 2,3 га рядом с Енисеем. Приказ на разработку документации по планировке территории еще в конце декабря подписал краевой минстрой.
Судя по документам, комплекс построят за счет инвестора. Заказчиком выступает краевое Агентство по туризму.
Строительство первого в крае пятизвездочного отеля ранее анонсировала Корпорация развития «Енисейская Сибирь». По плану, в гостиничном комплексе будут отель, парковка и офисно-деловой центр. Построить все планируют к 2026 году.