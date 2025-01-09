В Красноярске в Октябрьском районе построят школу в виде птицы. Там будет амфитеатр

Posted 9 января, 02:36
Published 9 января, 02:36
Modified 9 января, 02:37
Updated 9 января, 02:37
В департаменте градостроительства рассказали, что школа будет рассчитана на 1280 мест. Учреждение планируют построить на пересечении улиц Чернышева и Елены Стасовой.
Со стороны парадного входа школа визуально будет напоминать птицу. Здание учреждения будет построено в светло-серых тонах с большим количеством витражей.
Во дворе будет расположен амфитеатр, на территории школы появятся спортивная и детская площадки. Строительство школы планируют начать в этом году.