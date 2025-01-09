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Posted 9 января, 02:36

Published 9 января, 02:36

Modified 9 января, 02:37

Updated 9 января, 02:37

В Красноярске в Октябрьском районе построят школу в виде птицы

В Красноярске в Октябрьском районе построят школу в виде птицы. Там будет амфитеатр

9 января 2025, 02:36
Фото: t.me/gradvestnik.

В Красноярске в Октябрьском районе построят школу в виде птицы

В Красноярске в микрорайоне «Агроуниверситет» появится новая школа. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

В департаменте градостроительства рассказали, что школа будет рассчитана на 1280 мест. Учреждение планируют построить на пересечении улиц Чернышева и Елены Стасовой.

Со стороны парадного входа школа визуально будет напоминать птицу. Здание учреждения будет построено в светло-серых тонах с большим количеством витражей.

Проект новой школы
Проект новой школы
Проект новой школы
Проект новой школы
Проект новой школы
Проект новой школы
Проект новой школы. Фото: t.me/gradvestnik

Во дворе будет расположен амфитеатр, на территории школы появятся спортивная и детская площадки. Строительство школы планируют начать в этом году.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Школа#Октябрьский район#Елены Стасовой
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