В Красноярском крае будет «жара» с 30-градусными морозами. Как так?

Posted 9 января, 09:41
Published 9 января, 09:41
Modified 9 января, 09:43
Updated 9 января, 09:43
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода ждет жителей Красноярского края в ближайшие дни.
По прогнозу, в центральных районах 10 января в ночные часы будет -15…-20, местами до -25 градусов. Днем около -8…-13, местами до -18.
«В дальнейшем ожидается небольшое потепление. 11 января ночью будет от -11 до -16, местами до -26 градусов. Днем будет очень тепло — 0…-5, местами -10…-15 градусов. 12 января в ночное время температура воздуха составит -5…-10, местами от -15 до -25. В дневные часы до -8, местами около -13…-18.
Затем с 12 на 13 января пройдет холодный фронт и ожидается кратковременное похолодание. Так, 13 числа ночью прогнозируется от -13 до -18, местами до -28. В дневное время -8…-13, местами до -18…-23.
После этого придет потепление. 15 января в центральных районах ожидается от -3 до +2 и оттепель, местами около -5…-10».
В южных районах края 11 января днем будет от +2 до -3. После этого наступят морозные дни.
«Так, с 12 по 15 января в ночные часы будет в среднем от -15 до -25, местами до -30 градусов. Днем средняя температура воздуха составит от -5 до -13, местами -15…-20 градусов.
С 10 по 15 января в центральных и южных районах края прогнозируются осадки в виде снега».
Дмитрий Ульянов объяснил возникновение температурных качелей прохождением разных атмосферных фронтов: в одни дни придут теплые, в другие — холодные.
«К примеру, в начале следующей недели территории края захватит холодный фронт, из-за чего придут осадки и похолодание».