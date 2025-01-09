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Posted 9 января, 03:42

Published 9 января, 03:42

Modified 9 января, 03:44

Updated 9 января, 03:44

Второе убийство произошло после Нового года в Красноярском крае

Второе убийство произошло после Нового года в Красноярском крае

9 января 2025, 03:42
Фото: МВД 24.
В Абанском районе Красноярского края произошло убийство после новогодней ночи. Тело мужчины нашли в доме с огнестрельным ранением в области головы 5 января. О случившимся рассказали в полиции и следкоме.

По версии следствия, в днем 1 января 53-летний потерпевший пригласил 32-летнего подозреваемого домой, чтобы выпить и поговорить. В доме между ними произошел конфликт и драка из-за того, что подозреваемый в новогоднюю ночь избил знакомого потерпевшего, а он решил за него заступиться.

Подозреваемый затаил обиду, взял пистолет и в ночь на 2 января вернулся в дом к потерпевшему. Во время ссоры фигурант выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Видео: МВД 24.

Подозреваемый скрылся и избавился от оружия. Соседи обнаружили тело потерпевшего 5 января в его доме и сообщили о произошедшем в полицию.

Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: СК Красноярского края.

Это второе убийство, совершенное после Нового года в Красноярском крае, о котором стало известно. Вечером 1 января в Красноярске убили 26-летнего парня.

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#Владислав Савончик#Видео#Полиция#Убийство#Красноярский край#Конфликт#Следственный комитет
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