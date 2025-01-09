Второе убийство произошло после Нового года в Красноярском крае

Posted 9 января, 03:42
Published 9 января, 03:42
Modified 9 января, 03:44
Updated 9 января, 03:44
По версии следствия, в днем 1 января 53-летний потерпевший пригласил 32-летнего подозреваемого домой, чтобы выпить и поговорить. В доме между ними произошел конфликт и драка из-за того, что подозреваемый в новогоднюю ночь избил знакомого потерпевшего, а он решил за него заступиться.
Подозреваемый затаил обиду, взял пистолет и в ночь на 2 января вернулся в дом к потерпевшему. Во время ссоры фигурант выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Подозреваемый скрылся и избавился от оружия. Соседи обнаружили тело потерпевшего 5 января в его доме и сообщили о произошедшем в полицию.
Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Это второе убийство, совершенное после Нового года в Красноярском крае, о котором стало известно. Вечером 1 января в Красноярске убили 26-летнего парня.