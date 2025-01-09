Второе убийство произошло после Нового года в Красноярском крае

По версии следствия, в днем 1 января 53-летний потерпевший пригласил 32-летнего подозреваемого домой, чтобы выпить и поговорить. В доме между ними произошел конфликт и драка из-за того, что подозреваемый в новогоднюю ночь избил знакомого потерпевшего, а он решил за него заступиться.