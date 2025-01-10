Эксперты доказали вину турецких стоматологов в смерти 5-летнего красноярца

Posted 10 января, 05:43
Published 10 января, 05:43
Modified 10 января, 05:48
Updated 10 января, 05:48
10 ноября 2023 года 5-летнего ребенка привели в стоматологию в городе Бурса. Мальчику для лечения ввели общий наркоз — вырвали один из зубов и поставили пломбу на еще четыре. В клинике ребенку стало плохо — у него поднялась температура, он жаловался на слабость, но в итоге ребенка отпустили домой.
Через 3 дня, 13 ноября, 5-летний Дениз скончался в больнице. Врачи поставили ему полиорганную недостаточность из-за нехватки кислорода.
Родители мальчика, Елена и Айдын Сонмез, заявляли, что анестезиолог не убедился, что наркоз ребенку можно ставить и ушел из клиники, не дождавшись, пока мальчик придет в сознание.
Мать Дениза, уроженка Красноярска, хотела добиться закрытия сети клиник и обвиняла врачей в халатности. Тогда стоматологию опечатали на месяц и начали расследование.
Члены экспертной комиссии пришли к выводу, что медики из турецкой стоматологии, которые лечили зуб 5-летнему красноярцу, виновны в его смерти, заявила мать погибшего телеканалу «Прима». У комиссии ушло 14 месяцев, чтобы вынести судебно-медицинское заключение.
Однако красноярка уверена, что «наказать виновных будет не просто». По её словам, часть медиков за это время переехали или сменили имена.
«Сколько нам ещё придётся обить порогов — не знаю. Комитет из 12 человек единогласно признал виновными двоих стоматологов и анестезиолога в смерти нашего сына. Отчёт по делу передан в уполномоченные структуры для дальнейшего рассмотрения.
Чтобы погубить нашего мальчишку, „нелюдям“ хватило меньше часа. 14 месяцев, как Дениза нет с нами. За это время клиники успели сменить вывески и юр.лица, а причастные к этому ужасу — сменить фамилии и места проживания. Все причастные до сих пор находятся на свободе», — рассказала женщина.
Похожая история произошла и в Красноярске в июне 2024 года.
12 июня 7-летний мальчик и его мать приехали из Большемуртинского района в частный медцентр «Лорри» на Красрабе — ребенку нужно было вылечить зуб и провести чистку. Процедуры должны были выполнить «во сне» — под седацией.
По данным краевого СК, мама мальчика принесла в клинику необходимые результаты анализов. Анестезиолог сделал вывод, что противопоказаний для седации нет, после чего ввел мальчику препарат. Однако состояние ребенка резко ухудшилось. Его пытались спасти врачи, но он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
В самой клинике гибель ребенка называли «несчастным случаем», а мама мальчика подробно рассказывала о событиях того дня. Прокуратура нашла много нарушений в клинике после смерти ребенка.