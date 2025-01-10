Эксперты доказали вину турецких стоматологов в смерти 5-летнего красноярца

10 ноября 2023 года 5-летнего ребенка привели в стоматологию в городе Бурса. Мальчику для лечения ввели общий наркоз — вырвали один из зубов и поставили пломбу на еще четыре. В клинике ребенку стало плохо — у него поднялась температура, он жаловался на слабость, но в итоге ребенка отпустили домой.