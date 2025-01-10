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Posted 10 января, 03:19

Published 10 января, 03:19

Modified 10 января, 03:19

Updated 10 января, 03:19

Федеральная сеть «цифровых» кофеен планирует зайти в Красноярск

Федеральная сеть «цифровых» кофеен планирует зайти в Красноярск

10 января 2025, 03:19
Фото: 1MI.
В Красноярске в этом году может открыться первая кофейня сети «Дринкит». Она принадлежит основателю компании «Додо пицца» Федору Овчинникову.

Как пишет издание «Континент Сибирь» со ссылкой на компанию, в конце прошлого года состоялся конкурс, где рассмотрели презентации потенциальных партнеров.

В Красноярске на участие в тендере заявились два бизнесмена: Дмитрий Троян — крупный федеральный франчайзи «Додо пиццы» и ресторатор Максим Антипов. В результате победителем стал Дмитрий Троян.

Сообщается, что первая кофейня откроется в Красноярске в этом году. Всего в городе планируют открыть 15 кофеен сети «Дринкит» и площадки для приготовления еды.

Сеть собирается зайти и в другие сибирские города — в Новосибирск, Томск, Омск, Новокузнецк и Барнаул. Инвестиции в проект составят от 140 миллионов рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске в конце декабря 2024 года открылась кофейня Hello, Coffee от Bellini.
  • Тут мы писали об открытии в Красноярске первого ресторана итальянской кухни «Перчини».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кофе#Кофейня#Сеть кофеен
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