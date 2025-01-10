Федеральная сеть «цифровых» кофеен планирует зайти в Красноярск

Posted 10 января, 03:19
Published 10 января, 03:19
Modified 10 января, 03:19
Updated 10 января, 03:19
Как пишет издание «Континент Сибирь» со ссылкой на компанию, в конце прошлого года состоялся конкурс, где рассмотрели презентации потенциальных партнеров.
В Красноярске на участие в тендере заявились два бизнесмена: Дмитрий Троян — крупный федеральный франчайзи «Додо пиццы» и ресторатор Максим Антипов. В результате победителем стал Дмитрий Троян.
Сообщается, что первая кофейня откроется в Красноярске в этом году. Всего в городе планируют открыть 15 кофеен сети «Дринкит» и площадки для приготовления еды.
Сеть собирается зайти и в другие сибирские города — в Новосибирск, Томск, Омск, Новокузнецк и Барнаул. Инвестиции в проект составят от 140 миллионов рублей.