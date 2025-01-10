«Костей не соберешь»: Красноярцы жалуются на скользкую наледь на лестнице в Удачном

Posted 10 января, 06:42
Published 10 января, 06:42
Modified 10 января, 07:03
Updated 10 января, 07:03
Тему с наледью подняла красноярская урбанистка Мария Быстрова. Она написала пост в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». По её словам, лестница оказалась экстремальнее, чем она рассчитывала.
«С лестницей на гору все хорошо: красивые виды, эффектная подсветка, и достаточно быстрый подъем в 639 ступеней. Дальше деревянная тропа, где из-за большого количества людей, снегопадов и теплой погоды на ступенях образовался скользкий снежный накат. Идти пришлось обнимая перила — благо, отшлифованы они идеально».
В итоге вместо «сказочного путешествия по лесу», пишет Быстрова, получился «довольно нервный поход».
«Как предотвращать такие ситуации не очень понятно: чистить ступени вручную — долго и сложно; реагенты — нельзя, это лес. Приходит в голову только флаг, как на пляже: желтый — ходить можно, черный — костей не соберешь. Попробую вновь посетить маршрут в другой раз», — подытожила урбанистка.
Другие жители пожаловались на накат на лестнице телеканалу «ТВК». Люди говорили, что часть основной тропы приходится обходить — она слишком скользкая.
Новую эко-тропу от лестницы в Удачном до Серебряного лога открыли в ноябре 2024 года — она обошлась бюджету в 14 млн рублей. В краевом агентстве туризма заявили, что тропу скоро почистят.
«Снежный накат на ступенях деревянной лестницы образовался из-за теплой погоды, снегопада и большого количества туристов. Мы в курсе этой ситуации и уже проводили работу по чистке. В ближайшее время совместно с подрядчиком будет проведена работа по очистке данной тропы», — сообщила в агентстве.