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Posted 10 января, 06:42

Published 10 января, 06:42

Modified 10 января, 07:03

Updated 10 января, 07:03

Красноярцы жалуются на скользкую наледь на новой лестнице в Удачном

«Костей не соберешь»: Красноярцы жалуются на скользкую наледь на лестнице в Удачном

10 января 2025, 06:42
Фото: Мария Быстрова, t.me/profgorozhanka.

Красноярцы жалуются на скользкую наледь на новой лестнице в Удачном

Красноярцы пожаловались на скользкий снежный накат на новой лестнице в Удачном.

Тему с наледью подняла красноярская урбанистка Мария Быстрова. Она написала пост в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». По её словам, лестница оказалась экстремальнее, чем она рассчитывала.

«С лестницей на гору все хорошо: красивые виды, эффектная подсветка, и достаточно быстрый подъем в 639 ступеней. Дальше деревянная тропа, где из-за большого количества людей, снегопадов и теплой погоды на ступенях образовался скользкий снежный накат. Идти пришлось обнимая перила — благо, отшлифованы они идеально».

В итоге вместо «сказочного путешествия по лесу», пишет Быстрова, получился «довольно нервный поход».

«Как предотвращать такие ситуации не очень понятно: чистить ступени вручную — долго и сложно; реагенты — нельзя, это лес. Приходит в голову только флаг, как на пляже: желтый — ходить можно, черный — костей не соберешь. Попробую вновь посетить маршрут в другой раз», — подытожила урбанистка.
Фото: Мария Быстрова, t.me/profgorozhanka

Другие жители пожаловались на накат на лестнице телеканалу «ТВК». Люди говорили, что часть основной тропы приходится обходить — она слишком скользкая.

Новую эко-тропу от лестницы в Удачном до Серебряного лога открыли в ноябре 2024 года — она обошлась бюджету в 14 млн рублей. В краевом агентстве туризма заявили, что тропу скоро почистят.

«Снежный накат на ступенях деревянной лестницы образовался из-за теплой погоды, снегопада и большого количества туристов. Мы в курсе этой ситуации и уже проводили работу по чистке. В ближайшее время совместно с подрядчиком будет проведена работа по очистке данной тропы», — сообщила в агентстве.
  • Ранее красноярский фотограф Сергей Филинин протестировал эту лестницу — он говорил, что она красивая, но «не совсем удобная».
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