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Posted 10 января, 10:43

Published 10 января, 10:43

Modified 10 января, 10:45

Updated 10 января, 10:45

Красноярских подростков осудят за угон трех авто и две аварии

Красноярских подростков осудят за угон трех авто и две аварии

10 января 2025, 10:43
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске под суд пойдут подростки-серийные угонщики. За несколько месяцев они угнали три авто и два раза попали на них в ДТП.

Как рассказали в прокуратуре, все началось с того, что в мае 2024 года 16-летний студент одного из техникумов гостил у своей подруги и заметил у ключи от Nissan Qashqai. Парень стащил ключи и несколько дней катался по городу на угнанной машине, пока не попал в аварию.

«Парень припарковал Nissan во дворе и скрылся с места происшествия. Родители девочки, машину которой угнал ее друг, отдыхали в этот момент за границей и совсем не ожидали звонка от полицейских с вопросом: „почему вы оставили место ДТП?“. В итоге все вскрылось, парень во всем сознался девушке, девушка — родителям, подростка поставили на учет», — уточняет телеграм-канал «Борус Люди».

Летом вместе с тремя друзьями он решил угнать «ВАЗ 2106». В машину они проникли, но завести ее, соединив провода зажигания, им не удалось.

В ту же ночь они наткнулись на открытый автомобиль «Лада 21101» с оставленным ключом зажигания. Они угнали машину и угодили в ДТП, повредив 2 припаркованных авто.

В тот же вечер они дважды попытались угнать еще машину: первая — попытка провалилась, вторую — довели до конца. Этот поступок они объяснили тем, что запаниковали.

«Мы запаниковали, поняли, что совершили преступление и нас будут искать, поэтому решили, что необходимо покинуть Красноярск. Для этого нужна была машина», — пояснил один из угонщиков.

Прокуратура вынесла представления в МВД и администрацию района, потому что подросток состоял на учете, но работа с органами системы профилактики не велась. Трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокурор утвердил парням обвинение в угоне автомобилей (часть 1 статьи 166 УК РФ и пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ). Один из них заключен под стажу.

  • Ранее мы рассказывали, как в Солнечном пьяный подросток угнал у родителей машину и побил 10 авто на парковке.
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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярск#Подростки#Прокуратура#Обвинение#МВД#Угон автомобилей#Лада
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