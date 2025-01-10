Красноярских подростков осудят за угон трех авто и две аварии

Как рассказали в прокуратуре, все началось с того, что в мае 2024 года 16-летний студент одного из техникумов гостил у своей подруги и заметил у ключи от Nissan Qashqai. Парень стащил ключи и несколько дней катался по городу на угнанной машине, пока не попал в аварию.