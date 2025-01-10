Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Овсянке на несколько часов

Posted 10 января, 12:54
Published 10 января, 12:54
Modified 10 января, 12:56
Updated 10 января, 12:56
Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…» опубликовал пост, в котором предлагает свой вариант прогулки. Он пишет, что добраться до Овсянки можно как на личном авто — минут 30 из центра Красноярска, так и на электричке. Расписание электрички тут.
Если вы добираетесь на своем авто, то первой точкой маршрута может стать смотровая «Царь Рыба».
«Есть туалет, но был закрыт на перерыв. Есть сувениры, но берестяно-меховые. Есть чудо~сканди~беседки, но холодно. Есть виды… и здесь без „но“. Волшебно», — пишет блогер.
Если вы на авто, то лучше всего припарковаться на въезде в село. Дальше передвигаться удобнее пешком. После небольшой прогулки отправляемся в центр Астафьева. Вход стоит 250 рублей.
«Один из лучших современных музеев РФ. Поверьте мне, путешествующей музейной блохе. Даже если из наследия Виктора Петровича вы знаете только его фамилию, вам будет интересно посмотреть как технически и дизайнерски сделано это пространство. На 3 этаже есть мини-смотровая на село и Енисей».
В центре можно и перекусить — там есть буфет с видом на снежную деревню.
«Капучино — от 220₽, Кедровый латте — 290₽, Иван чай — 120₽ Вишневый пирог и пряники „Конь с розовой гривой“ — по 250₽», — рассказал Сураев.
После можно отправиться на прогулку по набережной — там есть барные стойки, качели, корм для уток и сами утки.
А потом можно вернуться домой.