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Posted 10 января, 12:54

Published 10 января, 12:54

Modified 10 января, 12:56

Updated 10 января, 12:56

Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Овсянке на несколько часов

Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Овсянке на несколько часов

10 января 2025, 12:54
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил маршрут для прогулки на несколько часов по селу Овсянка.

Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…» опубликовал пост, в котором предлагает свой вариант прогулки. Он пишет, что добраться до Овсянки можно как на личном авто — минут 30 из центра Красноярска, так и на электричке. Расписание электрички тут.

Если вы добираетесь на своем авто, то первой точкой маршрута может стать смотровая «Царь Рыба».

«Есть туалет, но был закрыт на перерыв. Есть сувениры, но берестяно-меховые. Есть чудо~сканди~беседки, но холодно. Есть виды… и здесь без „но“. Волшебно», — пишет блогер.
Фото: t.me/modno15minut

Если вы на авто, то лучше всего припарковаться на въезде в село. Дальше передвигаться удобнее пешком. После небольшой прогулки отправляемся в центр Астафьева. Вход стоит 250 рублей.

«Один из лучших современных музеев РФ. Поверьте мне, путешествующей музейной блохе. Даже если из наследия Виктора Петровича вы знаете только его фамилию, вам будет интересно посмотреть как технически и дизайнерски сделано это пространство. На 3 этаже есть мини-смотровая на село и Енисей».
Фото: t.me/modno15minut

В центре можно и перекусить — там есть буфет с видом на снежную деревню.

«Капучино — от 220₽, Кедровый латте — 290₽, Иван чай — 120₽ Вишневый пирог и пряники „Конь с розовой гривой“ — по 250₽», — рассказал Сураев.

После можно отправиться на прогулку по набережной — там есть барные стойки, качели, корм для уток и сами утки.

Фото: t.me/modno15minut

А потом можно вернуться домой.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Досуг#Прогулка#Овсянка
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