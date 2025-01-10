Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Овсянке на несколько часов

Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…» опубликовал пост, в котором предлагает свой вариант прогулки. Он пишет, что добраться до Овсянки можно как на личном авто — минут 30 из центра Красноярска, так и на электричке. Расписание электрички тут.