Красноярцев ждут теплые и снежные выходные. Вот прогноз

Posted 10 января, 01:33
Published 10 января, 01:33
Modified 10 января, 01:33
Updated 10 января, 01:33
По данным сервиса gismeteo, в субботу, 11 января, утром ожидается около -2 градусов и снег с дождем. Днем на столбике термометра будет не больше -2.
К вечеру температура воздуха составит около -4 градусов. В ночь на воскресенье в Красноярске будет небольшой снег и -4.
Утром 12 января столбик термометра опустится до -5 и продолжит идти снег. В дневное и вечернее время в городе ожидается от -5 до -8 градусов.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 13 января, в Красноярске днем будет около -10 градусов.