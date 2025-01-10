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Posted 10 января, 01:33

Published 10 января, 01:33

Modified 10 января, 01:33

Updated 10 января, 01:33

Красноярцам пообещали теплые и снежные выходные

Красноярцев ждут теплые и снежные выходные. Вот прогноз

10 января 2025, 01:33
Фото: prmira.ru.

Красноярцам пообещали теплые и снежные выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 11 и 12 января.

По данным сервиса gismeteo, в субботу, 11 января, утром ожидается около -2 градусов и снег с дождем. Днем на столбике термометра будет не больше -2.

К вечеру температура воздуха составит около -4 градусов. В ночь на воскресенье в Красноярске будет небольшой снег и -4.

Утром 12 января столбик термометра опустится до -5 и продолжит идти снег. В дневное и вечернее время в городе ожидается от -5 до -8 градусов.

Фото: gismeteo.ru

По предварительному прогнозу, в понедельник, 13 января, в Красноярске днем будет около -10 градусов.

  • Тут синоптик Дмитрий Ульянов подробно рассказал, какая погода будет в Красноярске с 10 по 15 января.
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