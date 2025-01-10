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Posted 10 января, 07:58

Published 10 января, 07:58

Modified 10 января, 08:00

Updated 10 января, 08:00

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в январе

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в январе. Какие фильмы покажут?

10 января 2025, 07:58
Фото: 2gis.ru.

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в январе

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в январе.

С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.

Ближайшие кинопоказы пройдут 13, 14, 15, 16 и 17 января. В понедельник, 13 января, в 17:00 покажут фильм «Развесёлые каникулы» (16+), а 14 января в 11:00 — документальный фильмы «Канские красные сфинксы» (12+), в 17:00 — фильм «Победитель» (12+).

  • 15 января 17:00 — фильм «Ягуар» (14+);
  • 16 января в 17:00 — фильмы «На ясный огонь» (12+);
  • 17 января в 15:00 — мультфильмы сериала «Великолепная пятёрка» (6+);

Расписание на другие дни декабря и описание фильмов можно посмотреть тут.

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