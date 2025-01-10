Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в январе. Какие фильмы покажут?

Posted 10 января, 07:58
Published 10 января, 07:58
Modified 10 января, 08:00
Updated 10 января, 08:00
С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.
Ближайшие кинопоказы пройдут 13, 14, 15, 16 и 17 января. В понедельник, 13 января, в 17:00 покажут фильм «Развесёлые каникулы» (16+), а 14 января в 11:00 — документальный фильмы «Канские красные сфинксы» (12+), в 17:00 — фильм «Победитель» (12+).
Расписание на другие дни декабря и описание фильмов можно посмотреть тут.