На Красноярский край надвигается метель и ветер до 18 м/с. А на Красноярск?

Posted 10 января, 08:43
Published 10 января, 08:43
Modified 10 января, 08:45
Updated 10 января, 08:45
В субботу, 11 января, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в центральных и южных районах края ожидаются порывы ветра скоростью до 18 м/с. Синоптики предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.
В самом Красноярске 11 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер будет юго-западным скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с, Синоптики предупреждают, что метель будет и в городе.
Судя по метеоприложению Windy.com, метель начнется в Красноярске еще вечером 10 января — около 22:00. Она продлиться минимум до 17:00 11 января, к вечеру она ослабнет.
Температура в Красноярске ночью будет –9…–11 градусов, днем –2…–4 градуса. Подробный прогноз погоды на выходные читайте тут.