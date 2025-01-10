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Posted 10 января, 08:43

Published 10 января, 08:43

Modified 10 января, 08:45

Updated 10 января, 08:45

На Красноярский край надвигается метель и ветер до 18 м/с. А на Красноярск?

На Красноярский край надвигается метель и ветер до 18 м/с. А на Красноярск?

10 января 2025, 08:43
Фото: prmira.ru.
Сильный ветер и метель надвигается на Красноярский край, предупреждают в Среднесибирском УГМС.

В субботу, 11 января, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в центральных и южных районах края ожидаются порывы ветра скоростью до 18 м/с. Синоптики предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.

В самом Красноярске 11 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер будет юго-западным скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с, Синоптики предупреждают, что метель будет и в городе.

Судя по метеоприложению Windy.com, метель начнется в Красноярске еще вечером 10 января — около 22:00. Она продлиться минимум до 17:00 11 января, к вечеру она ослабнет.

Температура в Красноярске ночью будет –9…–11 градусов, днем –2…–4 градуса. Подробный прогноз погоды на выходные читайте тут.

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