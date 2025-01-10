На севере края прошли исследования самых распространенных промысловых рыб

Изучение популяций промысловых рыб имеет большое значение, в том числе для коренных народов Севера, для которых рыбный промысел является неотъемлемой частью традиционного образа жизни. Кроме того, в рамках гранта ученые провели опрос жителей п. Волочанка и представителей семейно-родовой общины «КОУ-КЮНЬ». Результаты опроса показали, что, количество выловленной рыбы, а также её качество остались неизменными и полностью удовлетворяют потребности местных жителей.