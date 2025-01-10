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Posted 10 января, 04:49

Published 10 января, 04:49

Modified 10 января, 09:15

Updated 10 января, 09:15

На севере края прошли исследования самых распространенных промысловых рыб

На севере края прошли исследования самых распространенных промысловых рыб

10 января 2025, 04:49
Фото: РН-Ванкор.
Специалисты Государственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский» в рамках грантового проекта, поддержанного нефтедобывающим предприятием «РН-Ванкор», оценили состояние популяций основных промысловых рыб, обитающих в реках полуострова Таймыр.

Исследования наиболее распространенных видов рыб — щуки обыкновенной, налима и чира, являющихся объектами промысла коренных народов Севера, проводились в бассейнах рек Енисей, Пясина, Хета и устье Агапы. Наиболее стабильным и устойчивым к изменениям условий окружающей среды оказался налим.

В экспедиции отобрали более 100 проб. Ключевой методикой был выбран микроядерный анализ — исследование, которое помогает с высокой точностью оценить степень воздействия окружающей среды на живые организмы, выявляя мутагенные изменения в случае агрессивного влияния в местах их обитания.

Полученные данные свидетельствуют о низкой силе или полном отсутствии стрессовых факторов в среде обитания промысловых рыб. Состояние популяций не вызывает опасений.

Изучение популяций промысловых рыб имеет большое значение, в том числе для коренных народов Севера, для которых рыбный промысел является неотъемлемой частью традиционного образа жизни. Кроме того, в рамках гранта ученые провели опрос жителей п. Волочанка и представителей семейно-родовой общины «КОУ-КЮНЬ». Результаты опроса показали, что, количество выловленной рыбы, а также её качество остались неизменными и полностью удовлетворяют потребности местных жителей.

#Владислав Савончик
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