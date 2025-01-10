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Posted 10 января, 08:13

Published 10 января, 08:13

Modified 10 января, 08:19

Updated 10 января, 08:19

«Она говорила, что умрет в 25 году»: в Канске школьница совершила суицид

«Она говорила, что умрет в 25 году»: в Канске школьница совершила суицид

10 января 2025, 08:13
Фото: 1MI.
В Канске старшеклассница совершила суицид. Мама одной из школьниц утверждает, что девочка около года открыто говорила о своих планах, но никто ничего не сделал.

Жительница Канска Ольга рассказала Kras Mash, что в прошлом году ее дочь поссорилась с погибшей. После конфликта женщина заметила странности в поведении школьницы.

Женщина утверждает, что поведение старшеклассницы вызывало опасение и было понятно, что в будущем оно может привести к трагедии.

По словам Ольги, она написала заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних (ПДН) и попросила психологов и дирекцию школы помочь школьнице.

«Мама и директор школы просили меня забрать заявление. Я им объясняла и указывала на то, что за девочкой нужно смотреть. Она вела себя очень жестоко.

Не может 14-летний подросток в нормальном состоянии совершать подобные действия. Говорила, чтобы занялись психологическим состоянием девочки, но меня никто не услышал.

Директор сказал: „Да-да-да, мы обязательно примем меры, но вы заберите заявление“. Однако никаких мер принято не было. После этого мне пришла отписка, что ПДН не может применить какие-либо меры к девочке, так как она несовершеннолетняя».

Ольга утверждает, что через 2-3 месяца погибшая начала употреблять алкоголь и общаться с парнем, якобы подталкивая его к суициду.

«Она сама около года говорила: „Я умру в 2025 году“», — добавляет женщина.

«Проспект Мира» позвонил в школу, в которой училась погибшая, однако в приемной нам сообщили, что директор уехал и его нет на месте. После этого мы дозвонились до завуча, но она заявила, что сейчас идет совещание и бросила трубку.

В разговоре с Kras Mash директор школы Сергей Креминский сообщил, что Ольга «просто пиарится», и заявил, что ничего не знал о ситуации. По его словам, погибшая была адекватной девочкой, хорошо училась и ничем не выделялась.

Корреспонденту «ПМ» в МВД пообещали выяснить, писала ли Ольга заявление в ПДН и были ли предприняты какие-то меры. В региональном СК завели уголовное дело.

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