Риелтор Барсуков: «вторичка» в Москве может стать дороже на 5% по итогам 2025 года

Эксперт отметил, что на данный момент «цена реальной сделки» остается на уровне прошлого года. Однако, по его словам, к апрелю ситуация может измениться. Он пояснил, что к этому времени основную массу предложений на вторичном рынке составят квартиры, выставленные по завышенным ценам. При этом спрос останется на прежнем уровне, поэтому покупать придется по той цене, которую укажет продавец. В результате завышенные цены будут зафиксированы, и квартиры, которые выставят на вторичном рынке, будут продаваться дороже. Риелтор считает, что по итогам текущего года стоимость жилья в столице на вторичном рынке может вырасти на 5% и более.