Риелтор Барсуков: «вторичка» в Москве может стать дороже на 5% по итогам 2025 года

Posted 10 января, 07:03
Published 10 января, 07:03
Modified 10 января, 08:03
Updated 10 января, 08:03
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» предположил, что квартиры на столичном вторичном рынке в этом году могут вырасти в цене на 5%.
Эксперт отметил, что на данный момент «цена реальной сделки» остается на уровне прошлого года. Однако, по его словам, к апрелю ситуация может измениться. Он пояснил, что к этому времени основную массу предложений на вторичном рынке составят квартиры, выставленные по завышенным ценам. При этом спрос останется на прежнем уровне, поэтому покупать придется по той цене, которую укажет продавец. В результате завышенные цены будут зафиксированы, и квартиры, которые выставят на вторичном рынке, будут продаваться дороже. Риелтор считает, что по итогам текущего года стоимость жилья в столице на вторичном рынке может вырасти на 5% и более.
Собеседник издания подчеркнул, что ситуация на рынке недвижимости во многом зависит от действий российского Центробанка. Если ключевая ставка будет резко снижена, то цены очень быстро вырастут. Однако, если регулятор будет постепенно снижать ставку и ужесточать требования по ипотеке, то рост цен должен быть небольшим. Барсуков заключил, что данный вывод можно сделать, исходя из текущих реалий. Как в действительности будут развиваться события на рынке недвижимости — предсказать трудно.