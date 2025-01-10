Семерых участников украинской «секты» задержали в Красноярском крае

Posted 10 января, 06:39
Published 10 января, 06:39
Modified 10 января, 07:17
Updated 10 января, 07:17
Против задержанных возбудили дело об организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).
Задержанные участники секты, по данным ведомства, создали закрытый чат в мессенджере, где размещали информацию о деятельности организации, привлекали новых членов, а также проводили встречи. Так они «осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения „Аллатра“, основанного на Украине».
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
Генпрокуратура признала «Аллатру» нежелательной организаций в августе 2023 года. В ведомстве указали, что «псевдорелигиозным движением» руководит гражданка Украины, а сама организация занимается «якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации».
«Активисты МОД „Аллатра“ на территории РФ получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», — заявляли в ведомстве.
Однако спецслужбы Украины в ноябре 2023 года писали, что «Аллатра» — антиукраинское движение, которое якобы действует в пользу спецслужб России.