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Posted 10 января, 06:39

Published 10 января, 06:39

Modified 10 января, 07:17

Updated 10 января, 07:17

Семерых участников украинской «секты» задержали в Красноярском крае

Семерых участников украинской «секты» задержали в Красноярском крае

10 января 2025, 06:39
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске, Дивногорске и Абане задержали семерых человек. Следователи подозревают их в участии в движении «Аллатра», которую Генпрокуратура признала нежелательной организацией.

Против задержанных возбудили дело об организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).

Задержанные участники секты, по данным ведомства, создали закрытый чат в мессенджере, где размещали информацию о деятельности организации, привлекали новых членов, а также проводили встречи. Так они «осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения „Аллатра“, основанного на Украине».

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Видео: СК Красноярского края.

Генпрокуратура признала «Аллатру» нежелательной организаций в августе 2023 года. В ведомстве указали, что «псевдорелигиозным движением» руководит гражданка Украины, а сама организация занимается «якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации».

«Активисты МОД „Аллатра“ на территории РФ получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», — заявляли в ведомстве.

Однако спецслужбы Украины в ноябре 2023 года писали, что «Аллатра» — антиукраинское движение, которое якобы действует в пользу спецслужб России.

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