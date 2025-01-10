Семерых участников украинской «секты» задержали в Красноярском крае

Задержанные участники секты, по данным ведомства, создали закрытый чат в мессенджере, где размещали информацию о деятельности организации, привлекали новых членов, а также проводили встречи. Так они «осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения „Аллатра“, основанного на Украине».