Систему мониторинга качества воздуха запустили в Норильске

Компания передала систему администрации города и сделала ее открытой для всех: полученные данные мэрия в онлайн-режиме показывает на официальном сайте Норильск.рф в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Сам индекс представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое.