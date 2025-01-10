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Posted 10 января, 06:19

Published 10 января, 06:19

Modified 10 января, 06:22

Updated 10 января, 06:22

Систему мониторинга качества воздуха запустили в Норильске

Систему мониторинга качества воздуха запустили в Норильске

10 января 2025, 06:19
Фото: Норникель.
«Норникель» создал и запустил в Норильске систему автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха.

В Норильском промышленном районе установили 16 станций экологического мониторинга. Они измеряют диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2), пыль, температуру, давление и влажность.

Система объединяет различные датчики на единой платформе и в круглосуточном режиме ведет контроль воздуха в разных районах «Большого Норильска» (Норильск, Талнах, Кайеркан). Все это позволяет оценить уровень загрязнения в городе в онлайн-режиме. Информация о концентрациях измеряемых веществ обновляется каждые 20 минут.

Компания передала систему администрации города и сделала ее открытой для всех: полученные данные мэрия в онлайн-режиме показывает на официальном сайте Норильск.рф в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Сам индекс представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев рассказал, что система предназначена для повышения качества жизни и защиты здоровья, а в случае необходимости они могут «оперативно принять меры для нормализации ситуации».

С конца 2022 года мониторинг работает в тестовом режиме, компания его испытывала и дорабатывала, чтобы сделать систему удобной для всех пользователей, особенно для жителей.

#Владислав Савончик#Видео
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