Систему мониторинга качества воздуха запустили в Норильске

Posted 10 января, 06:19
Published 10 января, 06:19
Modified 10 января, 06:22
Updated 10 января, 06:22
В Норильском промышленном районе установили 16 станций экологического мониторинга. Они измеряют диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2), пыль, температуру, давление и влажность.
Система объединяет различные датчики на единой платформе и в круглосуточном режиме ведет контроль воздуха в разных районах «Большого Норильска» (Норильск, Талнах, Кайеркан). Все это позволяет оценить уровень загрязнения в городе в онлайн-режиме. Информация о концентрациях измеряемых веществ обновляется каждые 20 минут.
Компания передала систему администрации города и сделала ее открытой для всех: полученные данные мэрия в онлайн-режиме показывает на официальном сайте Норильск.рф в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Сам индекс представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое.
Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев рассказал, что система предназначена для повышения качества жизни и защиты здоровья, а в случае необходимости они могут «оперативно принять меры для нормализации ситуации».
С конца 2022 года мониторинг работает в тестовом режиме, компания его испытывала и дорабатывала, чтобы сделать систему удобной для всех пользователей, особенно для жителей.