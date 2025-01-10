prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 09:40

Published 10 января, 09:40

Modified 10 января, 11:02

Updated 10 января, 11:02

Красноярцы потратили более 63 млн рублей на кино в новогодние праздники

Какие фильмы стали самыми кассовыми за праздники в Красноярске? Топ-5

10 января 2025, 09:40
Фото: 2gis.ru.

Красноярцы потратили более 63 млн рублей на кино в новогодние праздники

Рассказываем, какие фильмы стали самыми кассовыми в новогодние праздники в Красноярске.

На последнем месте в топ-5 самых кассовых разместился мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). Он собрал в прокате 3,03 миллиона рублей — мультик посмотрели 6 732 зрителя.

На четвертом месте фильм «Ёлки 11» (6+) с 6,1 миллиона рублей сборов. В кино на него сходили 10 216 жителей. На третьем месте расположился мультфильм «Домовенок Кузя» (6+). 13 407 зрителей принесли ему 6,35 миллиона рублей сборов в Красноярске.

Второе место досталось фильму «Финист. Первый богатырь» (6+). В Красноярске его посмотрели 31 803 человека, и это принесло кинокартине 17 миллионов рублей.

Первое место с отрывом занимает новая экранизация сказки «Волшебник Изумрудного города». С 1 по 10 января 2025 года его посмотрели 63 246 красноярцев — фильм собрал 31,48 миллиона рублей.

  • Тут мы публиковали отзывы на фильм «Волшебник Изумрудного города». Его показы в Красноярске на каникулах проходили при полных залах, но многие жители остались разочарованы концовкой.
  • Здесь мы публиковали топ самых кассовых фильмов в Красноярске за 2024 год.
Читайте также:
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в январе. Какие фильмы покажут?Появился рейтинг самых популярных кинотеатров Красноярска
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Кино#Кинотеатр#Фильм#Сборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика