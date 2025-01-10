Какие фильмы стали самыми кассовыми за праздники в Красноярске? Топ-5

На четвертом месте фильм «Ёлки 11» (6+) с 6,1 миллиона рублей сборов. В кино на него сходили 10 216 жителей. На третьем месте расположился мультфильм «Домовенок Кузя» (6+). 13 407 зрителей принесли ему 6,35 миллиона рублей сборов в Красноярске.