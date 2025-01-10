Какие фильмы стали самыми кассовыми за праздники в Красноярске? Топ-5

Posted 10 января, 09:40
Published 10 января, 09:40
Modified 10 января, 11:02
Updated 10 января, 11:02
На последнем месте в топ-5 самых кассовых разместился мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). Он собрал в прокате 3,03 миллиона рублей — мультик посмотрели 6 732 зрителя.
На четвертом месте фильм «Ёлки 11» (6+) с 6,1 миллиона рублей сборов. В кино на него сходили 10 216 жителей. На третьем месте расположился мультфильм «Домовенок Кузя» (6+). 13 407 зрителей принесли ему 6,35 миллиона рублей сборов в Красноярске.
Второе место досталось фильму «Финист. Первый богатырь» (6+). В Красноярске его посмотрели 31 803 человека, и это принесло кинокартине 17 миллионов рублей.
Первое место с отрывом занимает новая экранизация сказки «Волшебник Изумрудного города». С 1 по 10 января 2025 года его посмотрели 63 246 красноярцев — фильм собрал 31,48 миллиона рублей.