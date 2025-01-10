Судили за наркотики и увечья: что известно про убийцу красноярского борца?

Posted 10 января, 08:16
Published 10 января, 08:16
Modified 10 января, 08:32
Updated 10 января, 08:32
Убийство произошло вечером 1 января. По версии следствия, Антон Якименко выпивал в компании четверых знакомых в доме на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомым Виталием произошла ссора.
В итоге молодой человек схватил нож и несколько раз ударил Якименко. От полученных ранений парень скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Обвиняемого арестовали, впоследствии он признал свою вину. Однако на допросе заявил, что не помнит, из-за чего именно зарезал приятеля.
Журналисты «КП-Красноярск» выяснили, что Виталий и Антон еще в подростковом возрасте познакомились на тренировках по вольной борьбе.
Впоследствии Антон стал чемпионом России и призером других соревнований. Однако после тяжелой травмы он завершил спортивную карьеру. Знакомые Якименко отмечают, что Антон мог вспылить и «проявить характер».
Виталий, обвиняемый в убийстве, закончил с профессиональным спортом на молодежном уровне. В СК сообщили, что молодой человек был ранее судим за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Супруга Антона Якименко отказалась общаться со СМИ. Девушка не хочет, чтобы журналисты писали что-то о ее муже.
Ранее знакомые убитого заявили, что Виталий якобы хотел надругаться над подростками, а спортсмен пытался его остановить, после чего между приятелями завязалась драка.
Однако в СК «ПМ» опровергли эту версию — что подростков в квартире не было. В следкоме также уточнили, что Виталий и Антон в тот вечер находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.