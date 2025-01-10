У горок на острове Татышев изменятся часы работы. Публикуем новый график

Posted 10 января, 11:13
Published 10 января, 11:13
Modified 10 января, 11:27
Updated 10 января, 11:27
В понедельник, 13 января, горки работать не будут. В этот день городок будет закрыт на техническое обслуживание: специалисты будут чистить снег, подливать горки, и восстанавливать фигуры при необходимости.
Со вторника по пятницу ледовый городок будет открыт с 12:00 до 20:00. В субботу горки работают с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — с 10:00 до 20:00.
В «Татышев-парке» просят не задерживаться на горках после закрытия и «с понимаем отнестись к просьбам покинуть территорию заблаговременно».
На острове находятся главная елка города, семь ледяных горок и ледовые скульптуры из «Щелкунчика».