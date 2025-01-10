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Posted 10 января, 11:13

Published 10 января, 11:13

Modified 10 января, 11:27

Updated 10 января, 11:27

В Красноярске у горок на острове Татышев изменятся часы работы

У горок на острове Татышев изменятся часы работы. Публикуем новый график

10 января 2025, 11:13
Фото: prmira.ru.

В Красноярске у горок на острове Татышев изменятся часы работы

Ледовый городок с горками на острове Татышев немного изменил график работы.

В понедельник, 13 января, горки работать не будут. В этот день городок будет закрыт на техническое обслуживание: специалисты будут чистить снег, подливать горки, и восстанавливать фигуры при необходимости.

Со вторника по пятницу ледовый городок будет открыт с 12:00 до 20:00. В субботу горки работают с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — с 10:00 до 20:00.

В «Татышев-парке» просят не задерживаться на горках после закрытия и «с понимаем отнестись к просьбам покинуть территорию заблаговременно».

На острове находятся главная елка города, семь ледяных горок и ледовые скульптуры из «Щелкунчика».

  • В прошлых годах красноярцы жаловались, что горки закрывались слишком рано — в 20:00. Жители говорили, что на входе дежурили охранники и никого не пускали. Жалобы появлялись и в этом году — то на слишком позднее открытие, то на нехватку горок.
  • В «Татышев-парке» отвечали, что «с 2019 года федеральным законодательством ледовые горки признаны аттракционами, а значит, к ним ужесточились требования не только по технической части, требуется и присутствие оператора горки, который следит за безопасностью отдыхающих».
  • Как отмечали в мэрии, ГОСТ, введенный на зимние горки — один из самых строгих. В нем указаны требования безопасности для материала изготовления, наклона, спуска и выката. Регламентируются даже позиции, в которых разрешено с них скатываться. Само сооружение должно проходить ежедневный технический осмотр. За нарушения ответственным грозят штрафы.
  • После введения таких требований в городах стали меньше делать горок, на что часто жалуются люди. А еще власти заявляли журналистам, что на горки нет денег.
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