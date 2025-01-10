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Posted 10 января, 05:45

Published 10 января, 05:45

Modified 10 января, 05:45

Updated 10 января, 05:45

Уярская компания требует от краевых властей 500 тысяч за ущерб от майского пожара

Уярская компания требует от краевых властей 500 тысяч за ущерб от майского пожара

10 января 2025, 05:45
Фото: 1MI.
Компания «Океанъ» подала иск в Арбитражный суд на администрацию Уяра, правительство и минфин Красноярского края. Фирма требует взыскать с властей полмиллиона за ущерб от пожара в Уяре в мае 2022 года.

7 мая 2022 года в нескольких районах Красноярского края произошли пожары. В общей сложности сгорело больше 500 домов и погибло восемь человек.

Предварительно, в Уяре огонь уничтожил и повредил имущество 233 домовладений и 17 нежилых построек. 284 потерпевшим был причинен особо крупный ущерб на 788 миллионов рублей. Еще 4 человека пострадали.

Как указано в исковом заявлении, огонь уничтожил складское помещение вместе с товаром и оборудованием, которое принадлежало торговой компании «Океанъ». Сумма ущерба — 5,9 млн рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело, в ходе которого ООО «Океанъ» признали потерпевшим. Следователи установили, что огонь распространился из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения замглавы Уяра обязанностей в сфере пожарной безопасности.

В итоге чиновнику предъявили обвинение в халатности (часть 1.1 статья 293 УК РФ). 26 декабря администрация Уярского района выплатила торговой компании 1,5 миллиона рублей.

Однако администрация Уяра отказалась возмещать фирме ущерб в размере более 4 миллионов рублей из-за того, что вину замглавы города не доказали и уголовное дело прекратили.

Теперь торговая компания «Океанъ» требует взыскать с администрации Уяра 500 тысяч рублей в счет частичной компенсации ущерба. Арбитражный суд оставил заявление без движения до 27 января.

Истец должен указать требования к каждому из ответчиков и указать, какие нормы пожарной безопасности они нарушили.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Пожар#Иск#Красноярский край#Уяр#Уярский район#Правительство края#Компания#Арбитражный суд
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