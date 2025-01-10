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Posted 10 января, 04:05

Published 10 января, 04:05

Modified 10 января, 04:05

Updated 10 января, 04:05

В Ачинске загорелся дом рядом с АЗС

В Ачинске загорелся дом рядом с АЗС

10 января 2025, 04:05
Фото: t.me/achinsk_od.
Сегодня, 10 января, в Ачинске загорелся дом недалеко от АЗС. Заправка расположена в 100 метрах от места пожара.

В соцсетях некоторые пользователи утверждают, что якобы дом заброшенный и его подожгли специально. Другие отмечают, что в доме живут люди и опасаются, что огонь может дойти до АЗС.

Корреспонденту «Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома они получили сегодня в 08:54.

«На место прибыли 3 единицы техники МЧС России и 12 человек личного состава. В 09:15 возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метро».

В ведомстве добавили, что в 10:17 пожар был ликвидирован. В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Пожар#Красноярский край#МЧС#Ачинск
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