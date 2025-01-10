В Ачинске загорелся дом рядом с АЗС

Posted 10 января, 04:05
Published 10 января, 04:05
Modified 10 января, 04:05
Updated 10 января, 04:05
В соцсетях некоторые пользователи утверждают, что якобы дом заброшенный и его подожгли специально. Другие отмечают, что в доме живут люди и опасаются, что огонь может дойти до АЗС.
Корреспонденту «Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома они получили сегодня в 08:54.
«На место прибыли 3 единицы техники МЧС России и 12 человек личного состава. В 09:15 возгорание было локализовано на площади 80 квадратных метро».
В ведомстве добавили, что в 10:17 пожар был ликвидирован. В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.