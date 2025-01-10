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Posted 10 января, 06:11

Published 10 января, 06:11

Modified 10 января, 07:02

Updated 10 января, 07:02

В Красноярске уже завтра бесплатно выступят The Hatters

В Красноярске уже завтра бесплатно выступят The Hatters. Где?

10 января 2025, 06:11
Фото: vk.com/thehatters.

В Красноярске уже завтра бесплатно выступят The Hatters

В Красноярске 11 января на закрытии конкурса «Волшебный лёд Сибири» выступит группа The Hatters. Концерт бесплатный для зрителей.

Выступление пройдет на Центральной набережной после награждения победителей конкурса— оно начнётся в 18:00. Концерт будет длиться около часа.

  • Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» стартовал 16 декабря. Его участники создают снежные и ледовые скульптуры. С 6 по 11 января проходят международные состязания профессионалов.
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