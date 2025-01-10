В Красноярском крае за 200 миллионов продают имущество Ирбинского рудника

По информации сервиса «Спарк», до 2013 года Ирбинский рудник принадлежал АО «Евразруда». С 2014 года рудник принадлежит ООО «Краснокаменская горно-перерабатывающая компания». У фирмы три владельца: Алексей и Анатолий Носковы, а также Вячеслав Комаров.