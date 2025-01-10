В Красноярском крае за 200 миллионов продают имущество Ирбинского рудника

Posted 10 января, 02:35
Published 10 января, 02:35
Modified 10 января, 02:35
Updated 10 января, 02:35
Компания, занимающаяся добычей железной руды в Курагинском районе, обанкротилась в 2022 году. На тот момент сумма долга перед кредиторами составила почти 46 миллионов рублей.
Теперь имущественный комплекс «Ирбинского рудника» выставили на аукцион. Среди имущества: административно-бытовой комбинат с химической лабораторией, производственные площадки, инженерные системы, гаражи, склад, подстанции, столовая. Начальная стоимость лота — 200 миллионов рублей.
Еще на торги выставили транспортные средства и производственное оборудование. Принимать заявки от желающих будут принимать до середины февраля этого года.
По информации сервиса «Спарк», до 2013 года Ирбинский рудник принадлежал АО «Евразруда». С 2014 года рудник принадлежит ООО «Краснокаменская горно-перерабатывающая компания». У фирмы три владельца: Алексей и Анатолий Носковы, а также Вячеслав Комаров.