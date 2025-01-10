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Posted 10 января, 04:40

Published 10 января, 04:40

Modified 10 января, 04:40

Updated 10 января, 04:40

Власти назвали фейком сообщение об отчислении из школы участников полуголой дискотеки

Власти назвали фейком сообщение об отчислении из школы участников полуголой дискотеки

10 января 2025, 04:40
Фото: Kras Mash / 2gis.
В Красноярске не будут отчислять учеников школы №149, которые участвовали в полуголой дискотеке. Об этом «ПМ» сообщили в управлении образования.

28 декабря в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы №149 танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.

В управлении образования объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», школьникам сделали замечание, а дискотеку закончили.

Видео: Kras Mash.

В конце декабря одна из учениц школы №149 заявила Ngs24.ru, что участникам полуголой дискотеки якобы пригрозили отчислением.

9 января «Проспект Мира» обратился в школу за комментарием, однако нам сообщили, что руководства нет на месте. 10 января корреспонденту «ПМ» в образовательном учреждении заявили, что завуч не собирается комментировать сообщение об отчислении.

Мы обратились в управление образование и попросили прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:

«Информация об отчислении детей — фейк. Служебная проверка продолжается, её результаты будут не раньше 15 января».

В прокуратуре «ПМ» сообщили, что директора школы №149 вызвали на допрос. После этого будет решен вопрос о том, был ли в его действиях состав административного правонарушения.

  • Ранее стало известно, что прокуратура внесла представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками.
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