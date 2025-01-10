Власти назвали фейком сообщение об отчислении из школы участников полуголой дискотеки

Posted 10 января, 04:40
Published 10 января, 04:40
Modified 10 января, 04:40
Updated 10 января, 04:40
28 декабря в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы №149 танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.
В управлении образования объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», школьникам сделали замечание, а дискотеку закончили.
В конце декабря одна из учениц школы №149 заявила Ngs24.ru, что участникам полуголой дискотеки якобы пригрозили отчислением.
9 января «Проспект Мира» обратился в школу за комментарием, однако нам сообщили, что руководства нет на месте. 10 января корреспонденту «ПМ» в образовательном учреждении заявили, что завуч не собирается комментировать сообщение об отчислении.
Мы обратились в управление образование и попросили прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:
«Информация об отчислении детей — фейк. Служебная проверка продолжается, её результаты будут не раньше 15 января».
В прокуратуре «ПМ» сообщили, что директора школы №149 вызвали на допрос. После этого будет решен вопрос о том, был ли в его действиях состав административного правонарушения.