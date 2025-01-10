Водитель красноярской маршрутки довез до дома заблудившегося ребенка

По дороге выяснилось, что ребенок живет на другом конце города — на конечной в Зеленой Роще. Автобус идет туда больше 1,5 часа. По расписанию автобус прибывал туда к 22:00, а у мальчика с собой не было даже телефона, чтобы позвонить маме, которая могла бы его встретит.