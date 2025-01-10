Водитель красноярской маршрутки довез до дома заблудившегося ребенка

Posted 10 января, 12:04
Published 10 января, 12:04
Modified 10 января, 12:06
Updated 10 января, 12:06
Все произошло вечером 2 января. На остановке в Ветлужанке в автобус зашел мальчик и признался, что у него нет денег на проезд — их отобрали. На вид ребенку было около 8 лет. Водитель и кондуктор решили отвезти мальчика куда ему нужно, бесплатно.
По дороге выяснилось, что ребенок живет на другом конце города — на конечной в Зеленой Роще. Автобус идет туда больше 1,5 часа. По расписанию автобус прибывал туда к 22:00, а у мальчика с собой не было даже телефона, чтобы позвонить маме, которая могла бы его встретит.
«Тогда водитель общественного транспорта принял нестандартное и очень человечное решение. Это был его последний рейс в ту смену. Поэтому, чтобы с ребенком ничего не случилось по дороге, он принял решение не отпускать мальчика одного, лично проводил его до дома и передал в руки матери. Женщина была очень тронута и благодарна. О чем и попросила нас рассказать всему городу», — сообщили в департаменте.
Водитель Закир Джалилов работает на красноярских маршрутках больше трех лет. Он рассказал, что у него у есть двое детей, поэтому не мог оставить ребенка одного в позднее время.