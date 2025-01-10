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Posted 10 января, 11:35

Published 10 января, 11:35

Modified 10 января, 11:37

Updated 10 января, 11:37

Жителей двух домов в Красноярске будут расселять. Их признали аварийными 8 лет назад

Жителей двух домов в Красноярске будут расселять. Их признали аварийными 8 лет назад

10 января 2025, 11:35
Фото: Пресс-служба ЛДПР.
Два дома на улице Армейской, 25 и 27, готовят к расселению. Их признали аварийными ещё в 2017 году, жители судились с мэрией, однако там ссылались на нехватку средств.

О готовящемся расселении сообщил глава фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семён Сендерский. Председатель одного из домов сообщил депутату, что департамент градостроительства начал обзванивать жильцов для передачи документов по оценке квартир.

Сендерский, пишут в пресс-службе партии, требовал от мэрии «прекратить волокиту и вместо судов с жильцами заняться устранением угроз, включая риск обрушения». Дело в итоге дошло до главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Вот в таком состоянии сейчас аварийные дома
Проседание фундамента видно невооружённым взглядом
Семён Сендерский на встрече с жителями
Вот в таком состоянии сейчас аварийные дома. Фото: Пресс-служба ЛДПР
«Расселения домов на Армейской, 25 и 27 вместе с жильцами мы добивались года четыре, методично, системно, — рассказал Семён Сендерский. — Рядом с этими домами, буквально в 50 метрах, Армейская, 11 и 13. Состояние этих домов ещё хуже. Деревянные бараки без фундамента стоят прямо на земле. По ним решения суда нет, есть только предписание прокуратуры. Расселять эти дома никто сейчас не будет, потому что очередь на переселение из ветхого жилья в Красноярске просто огромная. 400 домов нуждаются в расселении, ещё столько же не признают аварийными. Мы продолжим поднимать тему аварийных домов в Красноярске».
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