prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 03:40

Published 11 января, 03:40

Modified 11 января, 07:01

Updated 11 января, 07:01

Новые дорожные камеры заработают в Красноярске в феврале. Где именно?

Новые дорожные камеры заработают в Красноярске в феврале. Где именно?

11 января 2025, 03:40
Фото: Краевое управление дорог.
Об этом в эфире на радиостанции «Красноярск Главный» рассказал врио заместителя начальника ГАИ края Руслан Пушкарь.
«По последней информации от руководителя центра фиксации административных правонарушений, новые камеры будут запущены в феврале. Вся информация заранее появится на сайте госавтоинспекции. Там же можно будет найти расположение всех камер в городе и крае».

17 камер заработают в Красноярске. В краевом управлении дорог ранее сообщали точные адреса:

Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Копылова, 42;
Партизана Железняка, 42;
Белинского, 8;
пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
пересечение улицы 9 мая и проспекта Комсомольский;
Семафорная, 247Б;
пересечение улиц Павлова и Щербакова;
пересечение улиц Мичурина и Грунтовой;
Калинина, 169А;
Дубровинского, 114;
пересечение улиц Взлетной и Октябрьской;
пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
пересечение улиц Вейнбаума и Марковского.

Остальные 23 камеры заработают в районах и городах края. Здесь указаны все адреса.

#Город#Люди#Дороги#Камеры#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика