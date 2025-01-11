Новые дорожные камеры заработают в Красноярске в феврале. Где именно?

Posted 11 января, 03:40
Published 11 января, 03:40
Modified 11 января, 07:01
Updated 11 января, 07:01
«По последней информации от руководителя центра фиксации административных правонарушений, новые камеры будут запущены в феврале. Вся информация заранее появится на сайте госавтоинспекции. Там же можно будет найти расположение всех камер в городе и крае».
17 камер заработают в Красноярске. В краевом управлении дорог ранее сообщали точные адреса:
Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
Копылова, 42;
Партизана Железняка, 42;
Белинского, 8;
пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
пересечение улицы 9 мая и проспекта Комсомольский;
Семафорная, 247Б;
пересечение улиц Павлова и Щербакова;
пересечение улиц Мичурина и Грунтовой;
Калинина, 169А;
Дубровинского, 114;
пересечение улиц Взлетной и Октябрьской;
пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
пересечение улиц Вейнбаума и Марковского.
Остальные 23 камеры заработают в районах и городах края. Здесь указаны все адреса.