Новые дорожные камеры заработают в Красноярске в феврале. Где именно?

Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);

Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);

Копылова, 42;

Партизана Железняка, 42;

Белинского, 8;

пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;

пересечение улицы 9 мая и проспекта Комсомольский;

Семафорная, 247Б;

пересечение улиц Павлова и Щербакова;

пересечение улиц Мичурина и Грунтовой;

Калинина, 169А;

Дубровинского, 114;

пересечение улиц Взлетной и Октябрьской;

пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;

пересечение улиц Вейнбаума и Марковского.