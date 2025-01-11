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Posted 11 января, 04:25

Published 11 января, 04:25

Modified 11 января, 05:28

Updated 11 января, 05:28

Публикуем топ-10 любимых книг красноярцев. Некоторые вас удивят

Публикуем топ-10 любимых книг красноярцев. Некоторые вас удивят

11 января 2025, 04:25
Фото: prmira.ru.
Самые популярные книги у красноярцев за 2024 год опубликовала краевая библиотека.

Список составлен на основе данных городского абонемента библиотеки. Некоторые места в рейтинге заняли сразу несколько произведений.

На 10-м месте расположилась книга Роберта Диленшнайдера «Они нашли себя в 25. Вдохновляющие истории гениев, перевернувших мир». Это истории Эйнштейна, Эдит Пиаф, Стива Джобса, Одри Хепберн, Мэри Шелли и других известных людей. В юности они чувствовали себя растерянно, но в итоге нашли свое призвание и изменили мир.

9-е место разделили между собой романтическая история Розамунды Пилчер «Сентябрь», роман-дневник «Стрижи» Фернандо Арамбуру и семейная сага в экзотических декорациях «Завет воды» Абрахама Вергезе.

Китайский писатель-фантаст Лю Цысинь занял 8-е место.

На 7 месте оказалась Хан Ган с романом «Человеческие поступки». Она стала первым автором из Южной Кореи, получившим Нобелевскую премию в области литературы.

На 6-м месте расположились книги Захара Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди» и «Шолохов. Незаконный».

На 5 месте — сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди».

4-е место оказалось у Ольги Примаченко и её книг «К себе нежно», «Все закончится, а ты нет», «С тобой я дома», которые, как рассказывают в библиотеке, помогают стать более успешными и счастливыми, учат ценить и любить себя.

3-е место досталось Фредрику Бакману с романом «После бури».

2-место у книги Натальи Бехтеревой «Магия мозга и лабиринты жизни», которая рассказывает о формировании науки о мозге человека.

На 1-м месте находится «Мой театр» Николая Цискаридзе. Сперва читатели активно читали первую часть, потом популярной стала и вторая. Книга не первый год находится у читателей в топе любимых.

#Люди#Общество#Книги#Библиотека#Краевая библиотека
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