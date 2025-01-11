Темнокожий футболист из Норильска ушел с поля из-за «расистских» выкриков фанатов

Posted 11 января, 06:38
Published 11 января, 06:38
Modified 11 января, 07:09
Updated 11 января, 07:09
Все произошло 9 января на мачте по мини-футболу между «Норильским никелем» и «Сибиряком» из Новосибирска, где и проходила игра. Нандо забил два гола.
Клуб заявил, что незадолго до конца матча группа новосибирских болельщиков начала выкрикивать «оскорбления» в адрес Нандо. Там не стали уточнять детали, но назвали произошедшее расизмом.
«Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма».
В соцсетях написали, что фанаты могли предлагать футболисту банан. По другой информации, они могли издавать крики «ууу», пародируя обезьяну.
В клубе напомнили, что ранее Нандо выступал за сборную Россию, и заявили, что таким болельщикам «место не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота». Команда надеется, что Российский футбольный союз (РФС) и другие организации примут меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.
Представители Суперлиги, в рамках которой проходят матчи, заявили, что не приемлют «любые признаки дискриминации» и проведут проверку. Материалы передадут в РФС.
Проверку начали и новосибирская полиция, и клуб «Сибиряк».
В «Сибиряке» заявили, что «категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации».