Темнокожий футболист из Норильска ушел с поля из-за «расистских» выкриков фанатов

В клубе напомнили, что ранее Нандо выступал за сборную Россию, и заявили, что таким болельщикам «место не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота». Команда надеется, что Российский футбольный союз (РФС) и другие организации примут меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.