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Posted 11 января, 06:38

Published 11 января, 06:38

Modified 11 января, 07:09

Updated 11 января, 07:09

Темнокожий футболист из Норильска ушел с поля из-за «расистских» выкриков фанатов

Темнокожий футболист из Норильска ушел с поля из-за «расистских» выкриков фанатов

11 января 2025, 06:38
Фото: МФК «Норильский никель».
Темнокожий футболист Нандо, который выступает за клуб «Норильский никель», покинул поле после выкриков со стороны болельщиков соперников.

Все произошло 9 января на мачте по мини-футболу между «Норильским никелем» и «Сибиряком» из Новосибирска, где и проходила игра. Нандо забил два гола.

Клуб заявил, что незадолго до конца матча группа новосибирских болельщиков начала выкрикивать «оскорбления» в адрес Нандо. Там не стали уточнять детали, но назвали произошедшее расизмом.

«Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма».

В соцсетях написали, что фанаты могли предлагать футболисту банан. По другой информации, они могли издавать крики «ууу», пародируя обезьяну.

Видео: соцсети.

В клубе напомнили, что ранее Нандо выступал за сборную Россию, и заявили, что таким болельщикам «место не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота». Команда надеется, что Российский футбольный союз (РФС) и другие организации примут меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.

Представители Суперлиги, в рамках которой проходят матчи, заявили, что не приемлют «любые признаки дискриминации» и проведут проверку. Материалы передадут в РФС.

Проверку начали и новосибирская полиция, и клуб «Сибиряк».

В «Сибиряке» заявили, что «категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде. Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода и обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации».

  • «Норильский никель» победил «Сибиряк» со счетом 6:1. Судя по турнирной таблице, норильский клуб находится на первом месте, «Сибиряк» на последнем, 12-м.
#Видео#Люди#Общество#Футбол#Расизм#Фанаты
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