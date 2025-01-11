В Норильске собираются строить атомную станцию. Что известно

Первый блок могут запустить к 2032 году, к 34 году — второй, к 36 году — третий блок. К 2037 году планируют ввести в эксплуатацию четвертый блок. Мощность каждого по плану составляет 80 МВт. Типом реактора выбран РИТМ-400.