prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 08:34

Published 11 января, 08:34

Modified 11 января, 11:01

Updated 11 января, 11:01

В Норильске собираются строить атомную станцию. Что известно

В Норильске собираются строить атомную станцию. Что известно

11 января 2025, 08:34
Фото: prmira.ru.
Правительство России утвердило схему размещения энергообъектов до 2042 года.

Судя по документу, в Норильске планируют построить атомную станцию малой мощности. Там указано, что ее строительство станет возможно после заключения с потребителями договоров об использовании электричества АЭС.

Первый блок могут запустить к 2032 году, к 34 году — второй, к 36 году — третий блок. К 2037 году планируют ввести в эксплуатацию четвертый блок. Мощность каждого по плану составляет 80 МВт. Типом реактора выбран РИТМ-400.

РИТМ-400 — проект российского водо-водяного ядерного реактора мощностью от 80 до 90 МВт, который разрабатывает опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова «Росатома».

Реакторы РИТМ-200 несколько лет эксплуатируются на новых атомных ледоколах — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В ноябре в «Росатоме» рассказывали, что отгрузили девять реакторов этого типа.

В ноябре 2023 года «Росатом» и «Норникель» договорились о сотрудничестве в сфере АЭС. В металлургической компании говорили, что из-за развития производств и в целом района понадобится больше электроэнергии. Возможным решением назвали атомную станцию малой мощности «как безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду».

В «Росатоме» заявляли, что их проекты в сфере малой мощности позволяют на долгий срок рассчитать тариф энергии для потребителей и бороться с изменениями климата из-за отсутствия выбросов СО2.

Еще в Красноярске к 2025 году планируют построить электростанцию ООО «Тайга Богучаны», которая будет работать на черном щелоке — образуется при сульфатной варке древесной целлюлозы. Мощность объекта составит 162 МВт.

Согласно данным сервиса «Спарк», ООО «Тайга Богучаны» в том числе производит целлюлозу.

Ранее в Красноярском крае планировали построить мощнейшую станцию в стране. АЭС хотели разместить в Шарыповском районе, но от этих планов отказались из-за угля. По мнению экспертов и «физических лиц», строительство атомной электростанции является экономически неоптимальным решением и представляет «угрозу угольной отрасли».

#Город#Общество#АЭС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика