В Норильске собираются строить атомную станцию. Что известно

Posted 11 января, 08:34
Published 11 января, 08:34
Modified 11 января, 11:01
Updated 11 января, 11:01
Судя по документу, в Норильске планируют построить атомную станцию малой мощности. Там указано, что ее строительство станет возможно после заключения с потребителями договоров об использовании электричества АЭС.
Первый блок могут запустить к 2032 году, к 34 году — второй, к 36 году — третий блок. К 2037 году планируют ввести в эксплуатацию четвертый блок. Мощность каждого по плану составляет 80 МВт. Типом реактора выбран РИТМ-400.
РИТМ-400 — проект российского водо-водяного ядерного реактора мощностью от 80 до 90 МВт, который разрабатывает опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова «Росатома».
Реакторы РИТМ-200 несколько лет эксплуатируются на новых атомных ледоколах — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В ноябре в «Росатоме» рассказывали, что отгрузили девять реакторов этого типа.
В ноябре 2023 года «Росатом» и «Норникель» договорились о сотрудничестве в сфере АЭС. В металлургической компании говорили, что из-за развития производств и в целом района понадобится больше электроэнергии. Возможным решением назвали атомную станцию малой мощности «как безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду».
В «Росатоме» заявляли, что их проекты в сфере малой мощности позволяют на долгий срок рассчитать тариф энергии для потребителей и бороться с изменениями климата из-за отсутствия выбросов СО2.
Еще в Красноярске к 2025 году планируют построить электростанцию ООО «Тайга Богучаны», которая будет работать на черном щелоке — образуется при сульфатной варке древесной целлюлозы. Мощность объекта составит 162 МВт.
Согласно данным сервиса «Спарк», ООО «Тайга Богучаны» в том числе производит целлюлозу.
Ранее в Красноярском крае планировали построить мощнейшую станцию в стране. АЭС хотели разместить в Шарыповском районе, но от этих планов отказались из-за угля. По мнению экспертов и «физических лиц», строительство атомной электростанции является экономически неоптимальным решением и представляет «угрозу угольной отрасли».