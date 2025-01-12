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Posted 12 января, 12:19

Published 12 января, 12:19

Modified 12 января, 12:22

Updated 12 января, 12:22

Красноярским силовикам будут дополнительно платить по 40 тысяч дважды в год

Красноярским силовикам будут дополнительно платить по 40 тысяч дважды в год

12 января 2025, 12:19
Фото: 1MI.
Полицейские, росгвардейцы и сотрудники ГУФСИН Красноярского края в 2025 году дважды получат денежную выплату в 40 тысяч рублей.

Указ губернатора края об этом опубликовали на сайте краевого правительства. Согласно документу, меру соцподдержки получат сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники спецприемников и изоляторов временного содержания, батальонов охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, спецподразделений по охране общественного порядка.

Еще на выплату могут рассчитывать некоторые сотрудники Росгвардии и ГУФСИН. Полный список должностей тут.

В документе сказано, что меру поддержки силовиков ввели «в целях реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Сколько конкретно сотрудников получит эту выплату и сколько денег выделят на это из бюджета, пока неизвестно. В правительстве до 1 марта должны утвердить порядок её назначения и предоставления.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Выплаты#ГУФСИН#Полиция#Красноярский край#Росгвардия#МВД
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