Красноярским силовикам будут дополнительно платить по 40 тысяч дважды в год

Posted 12 января, 12:19
Published 12 января, 12:19
Modified 12 января, 12:22
Updated 12 января, 12:22
Указ губернатора края об этом опубликовали на сайте краевого правительства. Согласно документу, меру соцподдержки получат сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники спецприемников и изоляторов временного содержания, батальонов охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, спецподразделений по охране общественного порядка.
Еще на выплату могут рассчитывать некоторые сотрудники Росгвардии и ГУФСИН. Полный список должностей тут.
В документе сказано, что меру поддержки силовиков ввели «в целях реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».
Сколько конкретно сотрудников получит эту выплату и сколько денег выделят на это из бюджета, пока неизвестно. В правительстве до 1 марта должны утвердить порядок её назначения и предоставления.