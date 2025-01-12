Красноярцы выбрали лучшие ледовые горки в городе. Вот топ-3

Posted 12 января, 05:41
Published 12 января, 05:41
Modified 12 января, 05:41
Updated 12 января, 05:41
Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 886 человек. Первое место заняли горки на острове Татышев, которые набрали 283 голоса — это 32% проголосовавших.
На втором месте оказались горки в сквере Космонавтов и парке «Сады Мечты», за них проголосовали по 14%. Разница в голосах составила всего три голоса в пользу сквера Космонавтов: 124 против 127.
Третье место заняла горка у ТЦ «Красноярье», за нее проголосовали 118 человек — 13%.
Однако в комментариях под голосованием красноярцы критиковали все горки в городе:
«Нигде. Все очень плохо с горками. Если выбирать компромиссный вариант — ну, за ТЦ „Красноярье“ более или менее горка. На Татке было бы ничего, если бы не адские очереди. 10 минут стоишь, 30 секунд едешь, 10 минут стоишь, 30 секунд едешь».
«Две горки на центральной ёлке миллионного города — это издевательство над красноярцами и гостями города».
«А горки где? Одна горка на всех в районе, и то если есть. Это очень грустно!»