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Posted 12 января, 05:41

Published 12 января, 05:41

Modified 12 января, 05:41

Updated 12 января, 05:41

Красноярцы выбрали лучшие ледовые горки в городе. Вот топ-3

Красноярцы выбрали лучшие ледовые горки в городе. Вот топ-3

12 января 2025, 05:41
Фото: prmira.ru.
Красноярцы выбрали лучшие, по своему мнению, лучшие ледовые горки в городе. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 886 человек. Первое место заняли горки на острове Татышев, которые набрали 283 голоса — это 32% проголосовавших.

На втором месте оказались горки в сквере Космонавтов и парке «Сады Мечты», за них проголосовали по 14%. Разница в голосах составила всего три голоса в пользу сквера Космонавтов: 124 против 127.

Третье место заняла горка у ТЦ «Красноярье», за нее проголосовали 118 человек — 13%.

Однако в комментариях под голосованием красноярцы критиковали все горки в городе:

«Нигде. Все очень плохо с горками. Если выбирать компромиссный вариант — ну, за ТЦ „Красноярье“ более или менее горка. На Татке было бы ничего, если бы не адские очереди. 10 минут стоишь, 30 секунд едешь, 10 минут стоишь, 30 секунд едешь».
«Две горки на центральной ёлке миллионного города — это издевательство над красноярцами и гостями города».
«А горки где? Одна горка на всех в районе, и то если есть. Это очень грустно!»
  • Ранее мы рассказывали, что в новогодние праздники красноярцы жаловались на большие очереди на ледовые горки и на график работы ледового городка на острове Татышев.
  • В прошлых годах красноярцы жаловались, что горки закрывались слишком рано — в 20:00. Жители говорили, что на входе дежурили охранники и никого не пускали. В «Татышев-парке» отвечали, что «с 2019 года федеральным законодательством ледовые горки признаны аттракционами, а значит, к ним ужесточились требования не только по технической части, требуется и присутствие оператора горки, который следит за безопасностью отдыхающих».
  • Как отмечали в мэрии, ГОСТ, введенный на зимние горки — один из самых строгих. В нем указаны требования безопасности для материала изготовления, наклона, спуска и выката. Регламентируются даже позиции, в которых разрешено с них скатываться. Само сооружение должно проходить ежедневный технический осмотр. За нарушения ответственным грозят штрафы.
  • После введения таких требований в городах стали меньше делать горок, на что часто жалуются люди. А еще власти заявляли журналистам, что на горки нет денег.
  • В итоге мэр Красноярска Владислав Логинов назвал жалобы красноярцев «справедливыми» и заявил, что поручил «разработать карту размещения горок и катков, понять потребность и посчитать объём финансирования» на следующий сезон.
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