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Posted 12 января, 02:46

Published 12 января, 02:46

Modified 12 января, 02:46

Updated 12 января, 02:46

Министр экологии назвал 5 предприятий, которые загрязняли воздух в НМУ в Красноярске

Министр экологии назвал 5 предприятий, которые загрязняли воздух в НМУ в Красноярске

12 января 2025, 02:46
Фото: prmira.ru.
В Красноярске в последний режим НМУ воздух загрязняли пять организаций, заявил министр экологии края Владимир Часовитин.

Часовитин рассказал, что с 19:00 6 января до 19:00 8 января нарушения нашли у ООО «ТД Мясопотам», ООО «Гранит», ООО «КАРЗ», ООО «Желдорэкспедиция», ООО «Восточно-Сибирский оптово-торговый центр „Автотехобслуживание“».

Как пишет Часовитин, у этих предприятий отсутствуют системы газоочистки, а также в режим НМУ они работали без планов по снижению выбросов. Материалы передали в прокуратуру, министерство собирается подать иски в суд — чтобы предприятия устранили эти нарушения.

Всего в последний действовавший режим НМУ министерство проверило восемь предприятий.

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