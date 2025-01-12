Министр экологии назвал 5 предприятий, которые загрязняли воздух в НМУ в Красноярске

Как пишет Часовитин, у этих предприятий отсутствуют системы газоочистки, а также в режим НМУ они работали без планов по снижению выбросов. Материалы передали в прокуратуру, министерство собирается подать иски в суд — чтобы предприятия устранили эти нарушения.