Министр экологии назвал 5 предприятий, которые загрязняли воздух в НМУ в Красноярске

Posted 12 января, 02:46
Published 12 января, 02:46
Modified 12 января, 02:46
Updated 12 января, 02:46
Часовитин рассказал, что с 19:00 6 января до 19:00 8 января нарушения нашли у ООО «ТД Мясопотам», ООО «Гранит», ООО «КАРЗ», ООО «Желдорэкспедиция», ООО «Восточно-Сибирский оптово-торговый центр „Автотехобслуживание“».
Как пишет Часовитин, у этих предприятий отсутствуют системы газоочистки, а также в режим НМУ они работали без планов по снижению выбросов. Материалы передали в прокуратуру, министерство собирается подать иски в суд — чтобы предприятия устранили эти нарушения.
Всего в последний действовавший режим НМУ министерство проверило восемь предприятий.