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Posted 12 января, 10:16

Published 12 января, 10:16

Modified 12 января, 10:18

Updated 12 января, 10:18

На дорогах Красноярского края установят еще 80 камер

На дорогах Красноярского края установят еще 80 камер

12 января 2025, 10:16
Фото: t.me/krudor_2650627.
В 2025 году на дорогах Красноярского края установят 80 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Об этом заявил глава краевого правительства Сергей Верещагин на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

40 новых камер заработают уже в январе — тут мы писали, где они появятся. Со второго полугодия 2025 подключат еще 40 камер. Как отметил Верещагин, наращивать число комплексов будут и дальше.

Кроме того, в 2025 году на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72 единиц.

  • Ранее мы рассказывали, что в Красноярске в феврале заработают 17 новых камер.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Дороги#Красноярский край#Правительство#Камеры#Дорожные камеры
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