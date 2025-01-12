На дорогах Красноярского края установят еще 80 камер

Posted 12 января, 10:16
Published 12 января, 10:16
Modified 12 января, 10:18
Updated 12 января, 10:18
Об этом заявил глава краевого правительства Сергей Верещагин на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.
40 новых камер заработают уже в январе — тут мы писали, где они появятся. Со второго полугодия 2025 подключат еще 40 камер. Как отметил Верещагин, наращивать число комплексов будут и дальше.
Кроме того, в 2025 году на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72 единиц.