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Posted 12 января, 03:57

Published 12 января, 03:57

Modified 12 января, 05:47

Updated 12 января, 05:47

На трассах Красноярского края за день произошло пять ДТП

На трассах Красноярского края за день произошло пять аварий. Один человек погиб

12 января 2025, 03:57
Фото: t.me/mvd_24.

На трассах Красноярского края за день произошло пять ДТП

За 11 января на загородных трассах Красноярского края произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и шестеро пострадало.

Как сообщили в краевой полиции, ситуацию на дорогах края осложнило резкое потепление.

Фото: t.me/mvd_24

Так, 11 января около 12:10 в Козульском районе на 740 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 56-летний водитель «Тойота» ехал со стороны Ачинска в сторону Красноярска — он не справился с управлением и наехал на остановившийся грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом.

52-летняя пассажир легковушки получила травмы и позже скончалась в больнице. 6-летний пассажир авто пострадал.

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