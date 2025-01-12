На трассах Красноярского края за день произошло пять аварий. Один человек погиб

Так, 11 января около 12:10 в Козульском районе на 740 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 56-летний водитель «Тойота» ехал со стороны Ачинска в сторону Красноярска — он не справился с управлением и наехал на остановившийся грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом.