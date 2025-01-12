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Posted 12 января, 07:20

Published 12 января, 07:20

Modified 12 января, 07:50

Updated 12 января, 07:50

Родители школьников, устроивших полуголую дискотеку, просят не наказывать педагогов

Родители школьников, устроивших полуголую дискотеку, просят не наказывать педагогов

12 января 2025, 07:20
Фото: Kras Mash / 2gis.
Родители учеников, устроивших полуголую дискотеку в школе №149, написали открытое письмо прокуратуре и управлению образования Красноярска. Они просят не наказывать руководство школы.

28 декабря в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы №149 танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.

В управлении образования объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», школьникам сделали замечание, а дискотеку закончили.

Видео: Kras Mash.

В конце декабря одна из учениц школы №149 заявила, что участникам полуголой дискотеки якобы пригрозили отчислением. Однако в управлении образования «ПМ» заявили, что информация об отчислении детей — фейк.

Прокуратура уже внесла представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками. Директора школы вызвали на допрос — после этого будет решат, был ли в его действиях состав административного правонарушения.

Совет родителей прислал в редакцию «Проспекта Мира» письмо, которое они адресовали прокуратуре Советского района и управлению образования Красноярска. Родители просят учесть их мнение «при рассмотрении инцидента на новогоднем мероприятии 27 декабря».

«Во время дискотеки несколько старшеклассников сняли кофты, что вызвало резонанс в СМИ и проверки. Мы считаем, что происшествию придается преувеличенное значение, и это может повлечь несоразмерную ответственность для школы», — считают родители.

В письме родители перечислили достижения школьников, которых они достигли благодаря «системной работе в школе»: в 2023 году школа выиграла звание «Лучшая школа города», ученики входят в состав Молодежного правительства края, победили на международной олимпиаде по информатики, конкурсе «Большая перемена» и другие.

«Школа активно участвует в социальных акциях и воспитательной работе, что способствует формированию гражданской активности и духовно-нравственных ценностей у учащихся. Если такое возможно, то мы просим оставить рассмотрение этого вопроса на дисциплинарном комитете школы и прекратить административное производство», — пишут родители.
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