Родители школьников, устроивших полуголую дискотеку, просят не наказывать педагогов

В письме родители перечислили достижения школьников, которых они достигли благодаря «системной работе в школе»: в 2023 году школа выиграла звание «Лучшая школа города», ученики входят в состав Молодежного правительства края, победили на международной олимпиаде по информатики, конкурсе «Большая перемена» и другие.