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Posted 12 января, 01:11

Published 12 января, 01:11

Modified 12 января, 01:11

Updated 12 января, 01:11

Сотни красноярцев пришли на бесплатный концерт The Hatters. Звук был «не очень»

Сотни красноярцев пришли на бесплатный концерт The Hatters. Звук был «не очень»

12 января 2025, 01:11
Красноярцы толпой пришли на бесплатный концерт группы The Hatters — он проходил на закрытии фестиваля «Волшебный лёд Сибири».

Выступление прошло вечером 11 января на Центральной набережной после награждения победителей конкурса. Вся набережная была заполнена людьми.

Некоторые зрители жаловались, что место было выбрано неудачно — все желающие не поместились, и что звук на выступление был не лучшего качества.

«Да и места мало на набережной. Вся толкучка там. Музыкантов невозможно рассмотреть».
«Звук был не очень».
«По-моему место для сцены не совсем удачное. Плохо просматривается».
Видео: Михаил Шуклин, t.me/gornovosti.

У кого-то были неоднозначные впечатления от концерта: отмечали и плюсы, и минусы.

«Понравилось инструменталка и хореография номеров. То есть не просто скакали по сцене, а каждый номер был отрепетирован. Вокал не понравился совсем».
«Столько народу на набережной я, наверное, никогда не видела. Протолкнуться было очень сложно, но мы нашли местечко, с которого было хорошо видно сцену. Впечатления неоднозначные. Какие-то моменты понравились, какие-то нет».
Видео: соцсети.

Однако многим выступление понравилось несмотря на эти минусы.

«Да, ходили, пришлось стоять на лестнице, но незабываемые впечатления, подпевали песням».
«Мы там были! Отличный концерт и погода сказка».
«Отличный концерт, спасибо организаторам! Та группа, которая вживую абсолютно сносит энергетикой, очень классные».
  • Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» стартовал 16 декабря. Его участники создают снежные и ледовые скульптуры. С 6 по 11 января проходили международные состязания профессионалов.
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