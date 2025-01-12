Сотни красноярцев пришли на бесплатный концерт The Hatters. Звук был «не очень»

Posted 12 января, 01:11
Published 12 января, 01:11
Modified 12 января, 01:11
Updated 12 января, 01:11
Выступление прошло вечером 11 января на Центральной набережной после награждения победителей конкурса. Вся набережная была заполнена людьми.
Некоторые зрители жаловались, что место было выбрано неудачно — все желающие не поместились, и что звук на выступление был не лучшего качества.
«Да и места мало на набережной. Вся толкучка там. Музыкантов невозможно рассмотреть».
«Звук был не очень».
«По-моему место для сцены не совсем удачное. Плохо просматривается».
У кого-то были неоднозначные впечатления от концерта: отмечали и плюсы, и минусы.
«Понравилось инструменталка и хореография номеров. То есть не просто скакали по сцене, а каждый номер был отрепетирован. Вокал не понравился совсем».
«Столько народу на набережной я, наверное, никогда не видела. Протолкнуться было очень сложно, но мы нашли местечко, с которого было хорошо видно сцену. Впечатления неоднозначные. Какие-то моменты понравились, какие-то нет».
Однако многим выступление понравилось несмотря на эти минусы.
«Да, ходили, пришлось стоять на лестнице, но незабываемые впечатления, подпевали песням».
«Мы там были! Отличный концерт и погода сказка».
«Отличный концерт, спасибо организаторам! Та группа, которая вживую абсолютно сносит энергетикой, очень классные».