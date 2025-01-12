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Posted 12 января, 09:34

Published 12 января, 09:34

Modified 12 января, 09:36

Updated 12 января, 09:36

В Красноярске девочку назвали в честь древнегреческой богини

В Красноярске девочку назвали в честь древнегреческой богини

12 января 2025, 09:34
Фото: freepik.com.
В Красноярском крае супруги назвали дочь в честь древнегреческой богини мудрости.

В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что у супругов Юлии и Николая родилась, которую назвали Афиной. Девочка появилась на свет 5 января 2025 года в 00:15.

«Афина в древнегреческой мифологии — это богиня мудрости, справедливой войны и ремесел, что уже само по себе является таинственным и необычным и ассоциируется в основном с мудростью, интеллектом и силой», —отметили в ЗАГСе.

Малышка стала первенцем в семье.

  • Ранее в Красноярске родители назвали сына в честь богатыря.
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