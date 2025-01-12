В Красноярске девочку назвали в честь древнегреческой богини

Posted 12 января, 09:34
Published 12 января, 09:34
Modified 12 января, 09:36
Updated 12 января, 09:36
В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что у супругов Юлии и Николая родилась, которую назвали Афиной. Девочка появилась на свет 5 января 2025 года в 00:15.
«Афина в древнегреческой мифологии — это богиня мудрости, справедливой войны и ремесел, что уже само по себе является таинственным и необычным и ассоциируется в основном с мудростью, интеллектом и силой», —отметили в ЗАГСе.
Малышка стала первенцем в семье.