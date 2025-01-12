В Красноярске не будет крещенских морозов? Синоптик прогнозирует аномальное тепло

Posted 12 января, 04:48
Published 12 января, 04:48
Modified 12 января, 04:48
Updated 12 января, 04:48
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков в эфире канала «Прима», в ближайшие дни в Красноярске морозов не будет. Более того, средняя температура в январе превысит норму более чем на семь градусов.
«Это совершенно не рекордные показатели. Тем не менее это очень серьезная аномалия, которая случается раз в 15 лет», — говорит Заводченков.
По прогнозу, во второй декаде января по ночам температура будет в пределах −5…–10 градусов, днём — от 0 до –5 градусов. Небольшое похолодание ожидается только 13 января.
Третья декада января также будет аномально тёплой. По ночам прогнозируется от −7 до −12 градусов, днём — от –2 до –7 градусов. Во второй половине третьей декады может похолодать: по ночам до −25 градусов, днём до –14 градусов.
Морозы могут ненадолго прийти в начале февраля — температура будет ниже нормы на пять градусов.