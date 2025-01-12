В Красноярске не будет крещенских морозов? Синоптик прогнозирует аномальное тепло

Третья декада января также будет аномально тёплой. По ночам прогнозируется от −7 до −12 градусов, днём — от –2 до –7 градусов. Во второй половине третьей декады может похолодать: по ночам до −25 градусов, днём до –14 градусов.

Морозы могут ненадолго прийти в начале февраля — температура будет ниже нормы на пять градусов.