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Posted 12 января, 08:16

Published 12 января, 08:16

Modified 12 января, 08:18

Updated 12 января, 08:18

В Красноярске обстреляли автобус с пассажирами

В Красноярске обстреляли автобус с пассажирами

12 января 2025, 08:16
Фото: 112 Красноярск.
В Красноярске в районе ТРЦ «Планета» обстреляли автобус №60. Полицейские проводят проверку.

Все произошло 10 января около 18:45 на улице Авиаторов. Кадры публикует телеграм-канал «112 Красноярск».

«Ехали мы в автобусе, уставшие после работы, и тут с балкона, как нам показалось, бахнули прямо в полный автобус. Причем автобус стоял в пробке, целились именно в автобус! И попали!», — написал пассажир автобуса.

Судя по фото с места, выстрел попал в окно автобуса. Оно покрылось трещинами и в одном месте разбилось.

Фото: 112 Красноярск

Как пояснили в полиции, сотрудники осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев. Сейчас проводится проверка.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Авиаторов#МВД#Автобус#Выстрелы
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