В Красноярске обстреляли автобус с пассажирами

Posted 12 января, 08:16
Published 12 января, 08:16
Modified 12 января, 08:18
Updated 12 января, 08:18
Все произошло 10 января около 18:45 на улице Авиаторов. Кадры публикует телеграм-канал «112 Красноярск».
«Ехали мы в автобусе, уставшие после работы, и тут с балкона, как нам показалось, бахнули прямо в полный автобус. Причем автобус стоял в пробке, целились именно в автобус! И попали!», — написал пассажир автобуса.
Судя по фото с места, выстрел попал в окно автобуса. Оно покрылось трещинами и в одном месте разбилось.
Как пояснили в полиции, сотрудники осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев. Сейчас проводится проверка.